Гран-При Российской Дрифт Серии откроет новый сезон 26-27 апреля в Москве

Первый этап главного чемпионата страны по дрифту примет трасса Moscow Raceway. В свой 16-й сезон Российская Дрифт Серия вступает с изменениями регламента, призванными сделать заезды ещё зрелищнее и интереснее. Число участников в 2025 году выросло благодаря расширению команд, появлению новых коллективов и независимых пилотов.

Новый сезон чемпионата страны по дрифту – Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) – обещает стать интересным и напряженным. Появление новых участников вместе с изменениями в регламенте сделают заезды ещё более непредсказуемыми, а борьбу более острой. Яркие баталии на этапах обеспечат и плотную битву за титул по итогам сезона.

Первый этап RDS GP 2025 по сложившейся традиции пройдёт в Москве на трассе Moscow Raceway, где 26-27 апреля соберутся более четырёх десятков пилотов из России и стран ближнего зарубежья и тысячи поклонников дрифта. Возможность следить за событиями на подмосковном автодроме будет и у тех, кто не сможет лично присутствовать на трассе – все сессии уик-энда, от квалификации и ТОП-32 в субботу до ТОП-16 и финальных заездов в воскресенье, будут показаны в прямом эфире на платформе RDS TV.

Четыре пилота в команде и жеребьёвка в квалификации

В новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии вступает с несколькими изменениями спортивного регламента. Самое заметное – расширение максимального состава команд и распределение пилотов по квалификационным группам с помощью жеребьёвки.

С 2025 года каждая команда может заявить на уик-энд сразу четырёх спортсменов. Причём от этапа к этапу состав коллективов может меняться за счёт пилотов личного зачёта или участников уайлд-кард (Wild Card). Блестяще зарекомендовавший себя в 2024 году формат уайлд-кард, по которому у заявленных на весь сезон участников межрегионального турнира RDS Europe была возможность провести этап в серии Гран-При, сохраняется. В 2025 году из RDS Open по схеме уайлд-кард спортсмены смогут выйти на старт уже трёх этапов на выбор. Также они могут заявляться в командный зачёт и набирать очки.

По решению организатора к выступлениям в RDS GP могут быть допущены пилоты, подтвердившие свою квалификацию в рамках других международных соревнований. Это открывает возможность участия в серии для зарубежных легионеров, тем более что такие кандидатуры уже есть. Но и без них состав участников нового сезона Гран-при РДС получился представительным – более четырёх десятков спортсменов выйдут на старт первого этапа на Moscow Raceway.

В новом сезоне распределение участников по квалификационным группам будет идти не по нарастающей, согласно личному зачёту, а по жеребьёвке на брифинге. Сильные пилоты волей случая будут раскиданы по сетке, что сделает сольные проезды ещё более интересными. Второе изменение, касающееся квалификации, заключается в возможности выбора позиции в парных заездах. Если раньше пилот, занявший более высокое место по итогам квалификации, всегда начинал парные заезды в роли лидера, то теперь он получает право выбора, в каком качестве проводить первый заезд – лидером или преследователем. Сделать этот выбор можно прямо в стартовом створе перед началом заезда, чтобы ещё сильнее обострить борьбу.

Шесть команд с расширенным составом

В сезоне Гран-При Российской Дрифт Серии 2025 сразу шесть коллективов расширили свой состав. TimeUp к действующему чемпиону RDS GP Артёму Шабанову, опытным Леониду Шнайдеру и Максиму Гроссману добавили вице-чемпиона RDS Europe 2024 в зачёте PRO Кирилла Мацкевича. Спортсмен уже выступал в RDS GP, дебютировав в прошлом году по уайлд-кард на «обратной» конфигурации Moscow Raceway. Теперь перспективному пилоту из Минска предстоит первый полный сезон в турнире.

Легендарная команда Takayama Forward Auto в лице самого титулованного российского пилота Георгия Чивчяна, а также Романа Тиводара и Тимофея Добровольского, получила усиление пятикратным чемпионом Казахстана по классическому ралли, призёром Зимнего Кубка РДС 2025 Петром Бородиным, который дебютирует в Гран-При Российской Дрифт Серии.

За Carville Racing поедут: бронзовый призёр RDS Europe 2024 Иван Пальмин на новой Toyota Supra A90, молодой талант Артём Лейтис и уже опытные пилоты RDS GP – Григорий Бурлуцкий и Антон Козлов. В состав «LECAR Одержимые Моторспорт» вольётся Владислав Ерофеев, выступавший в RDS GP 2024 в личном зачёте – он будет напарником Аркадия Цареградцева, Ильи и Владислава Поповых.

Серьёзно перекроила свой состав LUKOIL Racing Drift Team. Сохранив свою основу в лице Григория Гусева, который также пересядет на Toyota Supra A90, и Андрея Астапова, усилят коллектив пилот RDS Europe Данила Воробьёв и участник RDS GP прошлых сезонов Данила Скоробогатов. Экс-пилот команды Денис Сорокопуд останется в серии Гран-При, но теперь будет представлять VSTeam вместе с Алексеем Вахтиным, Евгением Спириным и дебютантом турнира Анатолием Кизиным на BMW 3 Series (E92).

Чемпионы остаются втроём

Другие команды расширяться в межсезонье не стали. Действующий чемпион в командном зачёте Fresh Racing сохранил свой состав, ставший привычным для коллектива за последние годы участия в RDS GP, — Дамир Идиятулин, Евгений Лосев и Денис Мигаль. При этом все пилоты будут выступать на Toyota Supra A80, отказавшись от одного купе поколения A90, ранее выходившего на старт в цветах команды.

STAR PËR STARS AIMOL будет представлена ярким дебютантом сезона-2024 Сергеем Кузнецовым, который продолжит пилотировать знаменитый российский гиперкар Flanker F. Его напарниками станут Борис Абрамов на BMW 3 Series (E92) и Артур Зелёный на втором Flanker F. Последний также выступал в RDS GP по уайлд-кард в прошлом году, а сейчас его ждёт первый полный сезон в серии.

Команда АВТОБАН также будет выступать тремя пилотами, но с обновлённым на треть составом. Опытнейший Дмитрий Ермохин пересядет на свежепостроенную BMW 3 Series поколения E92, а Сергей Сак получит в своё распоряжение новейший Nissan Z – это будет второй автомобиль этой модели в Российской Дрифт Серии. Их напарником станет новичок RDS GP Дмитрий Щербина на Toyota Mark II, который в прошлом сезоне выступал в RDS Europe PRO.

Самым ожидаемым дебютом будет команда Predator Drift Team, которая после своего яркого выступления по уайлд-кард на этапе RDS GP 2024 в Санкт-Петербурге приняла решение о полноценном участии в серии Гран-При. Александр Абрамов выведет на старт уникальный для российского автоспорта Dodge Viper SRT мощностью более 1600 л.с. Опытный Илья Полищук будет выступать на BMW 3 Series (E92), а знакомый по RDS Europe Алексей Козлов продолжит участвовать в дрифте на ставшей уже легендарной Toyota Cresta GX71.

В личном зачёте в RDS GP заявлены завсегдатаи серии Никита Шиков за рулём Toyota Supra A90, Антон Клямко на BMW 2 Series (F22), Илья Фёдоров на Nissan 180SX и Антон Дмитриенко на Nissan Silvia S15.

По уайлд-кард на старт первого этапа RDS GP 2025 выйдет участник Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, действующий пилот RDS Open Руслан Арефьев на BMW 3 Series (E92), который в своей спортивной карьере решил заезды по прямой дополнить ездой в управляемом заносе.

Судейская бригада RDS GP 2025

Дебютировавшая в 2021 году система, при которой на протяжении всего сезона состав судейской коллегии остаётся неизменным, сохранится и в новом сезоне RDS GP. В 2025 году на судейской вышке на протяжении семи этапов Гран-При РДС оценивать выступления спортсменов в квалификациях и парных заездах предстоит профессиональным судьям: Владимиру Сафонову, Станиславу Долгих и Михаилу Давидянцу. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте.

Расписание 1-го этапа RDS GP 2025 на Moscow Raceway:

26 апреля, суббота

8:00-9:20 – тренировки



9:40-14:30 – квалификация

14:55-15:55 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:15-18:40 – парные заезды ТОП-32

27 апреля, воскресенье

9:00-10:30 – тренировки

11:05-12:05 – парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:00 – парные заезды ТОП-16

15:00-17:00 – парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

17:10 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV – квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

О трассе Moscow Raceway

Автодром Moscow Raceway стал первой трассой европейского уровня в России. Открытый в 2012 году, трек сертифицирован по категориям FIA Grade 1 (Международная автомобильная федерация) и FIM B (Международная мотоциклетная федерация), что позволяет проводить на автодроме гонки уровня Формулы-1 и World Superbike.

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За всё время существования автодрома на нём проходили этапы ведущих международных серий DTM, WSBK, World Series by Renault, FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series, а также российских RDS GP, РСКГ, RSBK, Russian Endurance Challenge и TRD Endurance.

Статистика RDS GP на Moscow Raceway

2022 год (1 этап)

Квалификация: Дамир Идиятулин (100 баллов)

Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Роман Тиводар, Георгий Чивчян

2023 год (1 этап)

Квалификация: Дамир Идиятулин (100 баллов)

Топ-3 парных заездов: Антон Козлов (победитель), Чарльз Энг, Георгий Чивчян

2024 год (1 этап)