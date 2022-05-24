Гибридные авто ×
  • Great Wall готовится вывести на рынок ещё одну модель в стиле ретро: новые фото

Great Wall готовится вывести на рынок ещё одну модель в стиле ретро: новые фото

24.05.2022 493 0 0

Новинку будут выпускать под премиальным суббрендом Wey, ее предложат с гибридной установкой. Ожидается, что в продажу модель поступит до конца 2022-го.

 

В прошлом году марка Wey, которой владеет китайский концерн Great Wall, удивил необычным концептом с дизайном под машины 40-х годов. А в середине мая года нынешнего стало известно о том, что такой автомобиль станет серийным: фото товарной версии внесли в базу минпрома КНР. По предварительным данным, новинка выйдет на рынок под именем Dream. Теперь же появились шпионские снимки интерьера почти готового к производству ретрокара, их опубликовало местное издание Autohome. Впрочем, сначала все же пробежимся по внешности.

Серийный автомобиль Wey
1 / 4
Серийный автомобиль Wey
2 / 4
Серийный автомобиль Wey
3 / 4
Серийный автомобиль Wey
4 / 4

Итак, серийный Wey Dream практически полностью сохранил облик своего предвестника, разница лишь в деталях: горизонтальных полосок на внушительной радиаторной решетке стало меньше, увеличены корпуса наружных зеркал, плюс модели достались иные колеса (предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски). Длина машины равна 4830 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1725 мм, колесная база – 2915 мм. То есть по своим размерам Wey Dream сопоставим, например, с Nissan Murano.

Серийный автомобиль Wey

Внутри товарный ретрокар в целом тоже повторит концепт: в салоне установят три дисплея («приборка», центральный тачскрин мультимедиа и отдельный дисплей для переднего пассажира) и круглые дефлекторы обдува, причем последние будут обильно покрыты хромом. Также Dream получит двухэтажный тоннель и декоративные вставки «под дерево».

Почти готовый к производству автомобиль Wey
1 / 3
Почти готовый к производству автомобиль Wey
2 / 3
Почти готовый к производству автомобиль Wey
3 / 3

Согласно документам сертификационного органа, модель Wey в стиле ретро предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой Lemon DHT на основе бензинового турбомотора 1.5 (156 л.с.). Wey Dream будет доступен с передним или полным приводом.

На китайский рынок необычный автомобиль должен выйти уже в этом году.

Прошлогодний концепт Wey
1 / 4
Прошлогодний концепт Wey
2 / 4
Прошлогодний концепт Wey
3 / 4
Прошлогодний концепт Wey
4 / 4

Между тем новые ретрокары вот-вот появятся и в гамме другого суббренда Great Wall: электрическая марка Ora готовится запустить в продажу сразу две модели с дизайном в стиле классического VW Beetle.

Китай авторынок шпионские фото новинки гибридные авто Great Wall Wey

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Автомобили-двойники: что это такое и что делать, если вы с этим столкнулись Недавно мы рассказали о том, с какими проблемными вариантами можно столкнуться при покупке подержанного автомобиля. Но если те варианты более характерны для праворульных машин, то сегодня м... 399 0 1 23.05.2022
Статьи / Авторынок Дефицит и отсутствие спроса: какие машины еще остались в автосалонах и сколько они стоят Полтора месяца назад в материале о ситуации на рынке новых автомобилей мы предлагали не торопиться с покупкой машины в момент полнейшей неопределенности и доминирования спекулятивных настро... 8422 3 22 21.05.2022
Статьи / Практика Не продешевить: как перекупщики находят несуществующие проблемы при осмотре машины Сразу два моих друга за последний месяц решили расстаться со своими машинами. Одному хотелось быстрее выплатить остатки ипотеки, другой испугался стремительного роста стоимости содержания св... 2736 2 20 20.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24699 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 17458 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 10676 14 11 10.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings