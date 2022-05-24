Great Wall готовится вывести на рынок ещё одну модель в стиле ретро: новые фото

Новинку будут выпускать под премиальным суббрендом Wey, ее предложат с гибридной установкой. Ожидается, что в продажу модель поступит до конца 2022-го.

В прошлом году марка Wey, которой владеет китайский концерн Great Wall, удивил необычным концептом с дизайном под машины 40-х годов. А в середине мая года нынешнего стало известно о том, что такой автомобиль станет серийным: фото товарной версии внесли в базу минпрома КНР. По предварительным данным, новинка выйдет на рынок под именем Dream. Теперь же появились шпионские снимки интерьера почти готового к производству ретрокара, их опубликовало местное издание Autohome. Впрочем, сначала все же пробежимся по внешности.

Серийный автомобиль Wey 1 / 4 Серийный автомобиль Wey 2 / 4 Серийный автомобиль Wey 3 / 4 Серийный автомобиль Wey 4 / 4

Итак, серийный Wey Dream практически полностью сохранил облик своего предвестника, разница лишь в деталях: горизонтальных полосок на внушительной радиаторной решетке стало меньше, увеличены корпуса наружных зеркал, плюс модели достались иные колеса (предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски). Длина машины равна 4830 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1725 мм, колесная база – 2915 мм. То есть по своим размерам Wey Dream сопоставим, например, с Nissan Murano.



Серийный автомобиль Wey

Внутри товарный ретрокар в целом тоже повторит концепт: в салоне установят три дисплея («приборка», центральный тачскрин мультимедиа и отдельный дисплей для переднего пассажира) и круглые дефлекторы обдува, причем последние будут обильно покрыты хромом. Также Dream получит двухэтажный тоннель и декоративные вставки «под дерево».



Почти готовый к производству автомобиль Wey 1 / 3 Почти готовый к производству автомобиль Wey 2 / 3 Почти готовый к производству автомобиль Wey 3 / 3

Согласно документам сертификационного органа, модель Wey в стиле ретро предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой Lemon DHT на основе бензинового турбомотора 1.5 (156 л.с.). Wey Dream будет доступен с передним или полным приводом.



На китайский рынок необычный автомобиль должен выйти уже в этом году.

Прошлогодний концепт Wey 1 / 4 Прошлогодний концепт Wey 2 / 4 Прошлогодний концепт Wey 3 / 4 Прошлогодний концепт Wey 4 / 4

Между тем новые ретрокары вот-вот появятся и в гамме другого суббренда Great Wall: электрическая марка Ora готовится запустить в продажу сразу две модели с дизайном в стиле классического VW Beetle.

