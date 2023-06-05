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  • Грузовик, в котором можно жить: на Авито продается необычный ЗИЛ 131

Грузовик, в котором можно жить: на Авито продается необычный ЗИЛ 131

05.06.2023 316 2 0

На Авито Спецтехника появилось объявление о продаже грузовика ЗИЛ 131 с уникальным интерьером за 3 000 000 рублей. Кузов автомобиля был превращен владельцем в автодом со всеми необходимыми для жизни удобствами. В их число входят кухня вместе с раковиной, два места для отдыха и даже телевизор.

Модель, выставленная на Авито Спецтехника, представлена в кузове КУНГ и отличается необычным интерьером как в кабине водителя, так и в самом кузове. Среди прочих особенностей интерьера – водительское кресло из натуральной бежевой кожи с яркой подсветкой. Автомобиль 1983 года выпуска оснащен дизельным 7-литровым V-образным двигателем мощностью 200 л.с. ЗИЛ 131 с механической коробкой передач, а повышенную проходимость обеспечивают колесная формула 6х6 и полный привод. Пробег данного экземпляра составляет всего 1500 км.

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ЗИЛ 131 – отечественный автомобиль, производившийся на Московском автомобильном заводе имени Лихачева в период с 1966 по 2002 годы. Многие модели ЗИЛ 131 состоят на службе в пожарных бригадах или в полиции, а часть автомобилей активно поставлялась в вооруженные силы СССР и союзных государств. Модель ЗИЛ 131 стала легендой своего времени и лучшим грузовиком отечественного производства по мнению автомобильных критиков.

грузовик авто и общество интересно

 

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2 комментария
05.06.2023 14:27
Niko

Ну и убожество...

05.06.2023 15:42
Papirus

Хардкор. У отца на работе был 131й кунг с автобусными креслами. Ездили на таком на море… душу вместе с пломбами вырясывал. Про расход овса даже вспоминать не хочется.
Вопрос только один: там еще металл под краской остался?!

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