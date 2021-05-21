«Грузовиком года» в России был признан MAN TGX нового поколения

Лауреаты ежегодного конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» были объявлены недавно в Москве. Торжественное мероприятие прошло на стадионе «Открытие банк Арена». В состав жюри вошли одиннадцать профильных экспертов, журналистов и блогеров. Они выбрали победителей из номинантов, которые попадали в список на основании значительного вклада, внесённого автомобилем в эффективность перевозок.



В категории «Грузовик года» жюри выбирало из коммерческих автомобилей полной массой от 6,0 тонн и более. В итоге победителем был признан MAN TGX нового поколения – это флагманская модель новой линейки немецкого бренда, в которую также входят семейства TGL, TGM и TGS. Как пояснили в российском офисе компании, при разработке машин новой генерации к участию в проекте были привлечены 300 реальных клиентов и 700 водителей из 17 стран мира, в том числе и из России. Это позволило более полно и последовательно реализовать те решения, которые удовлетворяли бы потребности аудитории.



Новый MAN TGX в том числе является наследником лучших качеств предшественников и при этом поднимает их на современный уровень. В прошлом году MAN TGX стал лауреатом конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в номинации «Перспектива года». Весной 2021-го модель официально вышла на российский рынок: новая награда – в категории «Грузовик года» – подтвердила возложенные ожидания. Кроме того, «в портфеле» нового поколения машин MAN есть и ещё одна победа: коммерческий автомобиль марки был признан лучшим в международном конкурсе «Грузовик 2021 года».

В новом MAN TGX место водителя оптимизировано в соответствии с последними исследованиями в области эргономики, помимо этого в оснащение входят современные электронные системы, помогающие автомобилисту при движении. В моторную линейку модели, предназначенной для российского рынка, входят положительно зарекомендовавшие себя D20 (10,5 л, от 320 до 440 л.с.), либо D26 (12,4 л, 480 или 540 л.с.).



«Грузовики нового поколения совершили настоящий прорыв на рынке коммерческого транспорта заложив большую перспективу в развитии будущих технологий. Для нашей компании большая честь, что новый MAN TGX смог «конвертировать» свой победный статус из «Перспективы года» в 2020 в «Грузовик года в России» в 2021 году, – комментирует генеральный директор «МАН Трак энд Бас РУС» Ян Айхингер. – Вывод на рынок нового поколения грузовиков – главное, самое масштабное событие за два последних десятилетия нашей компании. И эта награда – подтверждение того, что MAN уверенно идет по пути трансформации из обычного производителя транспортных средств в поставщика интеллектуальных, передовых транспортных решений».



В MAN TGX нового поколения были воплощены масштабные улучшения, касающиеся производства, реализации и обслуживания грузовой техники. За счёт нового конфигуратора клиент может заказать именно ту комплектацию модели, которая будет соответствовать его потребностям и условиям эксплуатации техники. Отметим, компания «МАН Трак энд Бас РУС» предлагает: комплексные транспортные решения, включающие в себя телематическую платформу MAN Pride, разработанную специально для российского рынка; различные пакеты сервисных контрактов; финансовые программы; предложение MAN TopUsed; расширенную сервисную сеть при наличии оригинальных запчастей; а также MAN ProfiDrive – систему тренингов по повышению экономичности и безопасности вождения для водителей грузовых автомобилей и автобусов.

