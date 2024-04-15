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Haval готовится к скорой премьере кроссовера H6 нового поколения

15.04.2024 158 0 0

Модель китайского бренда, судя по всему, так и не дождётся ранее анонсированного рестайлинга: в компании опубликовали тизеры новинки с изменённым экстерьером.

Марка Haval, принадлежащая поднебесному концерну Great Wall, представила паркетник H6 в 2011 году. Модель второй генерации появилась в 2017-м, а актуальный кроссовер третьего поколения дебютировал в 2020-м. Напомним, у него также имеются гибрид и вариант с купеобразным кузовом, причём обе модификации отличаются за счёт оформления экстерьера. Стоит отметить, что в линейке бренда по-прежнему числится и кроссовер H6 второго поколения. Совсем скоро семейство ждут изменения, хотя и не такие, как предполагалось.

Тизер Haval H6 нового поколения

Китайский производитель летом прошлого года опубликовал снимки рестайлингового «третьего» кроссовера Haval H6. Предполагалось, что такой SUV дебютирует до конца прошлого года, однако о модели «забыли». Теперь появились официальные тизеры нового H6, правда, внешность у этого автомобиля иная, а в компании его называют следующим поколением. Отметим, ещё поднебесное издание Сheshi.com опубликовало полноценные снимки нового паркетника.

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Судя по изображениям, «четвёртый» Haval H6 получит иное оформление передней части: с массивной решёткой радиатора другой формы и рисунком из глянцевых горизонтальных «штрихов». Форма и «начинка» основных блоков фар остались прежними, однако у новинки их дополнили вертикальные «стекающие» ходовые огни. Более лаконичным теперь выглядит воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

﻿Корма тоже получила свою порцию изменений: ранее оформленные единой плашкой фонари теперь разделены, а на месте перемычки между ними располагается написанная крупными буквами надпись с названием бренда. Светоотражатели в нижней части заднего бампера теперь расположены горизонтально. Модели оставили спойлер на верхней части багажной двери и антенну «акулий плавник» на крыше.

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В компании пока официально не рассказали о габаритах нового Haval H6. По данным китайского издания, новинка на 50 мм длиннее по сравнению с актуальным стандартным кроссовером третьей генерации (остальные габариты прежние). Длина нынешнего SUV составляет 4653 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1730, а расстояние между осями равно 2738 мм.

Снимков салона пока нет. Ожидается, что интерьер нового H6 будет оформлен в том же стиле, что и у Xiaolong Max (был рассекречен в Китае прошлой весной). В этом случае у модели, вероятно, будет несколько тачскринов мультимедийной системы, включая отдельный дисплей для переднего пассажира, пара ниш для беспроводной зарядки смартфонов и множество мест для хранения мелочей.

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Официальной информации о технике следующего Haval H6 пока нет. По предварительным данным, у кроссовера в линейке по-прежнему будут бензиновые турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра. Предполагается, что отдача «младшего» двигателя составит 184 л.с. (как и у актуального SUV), а в пару ему предложат тот же семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Предполагается, что отдача «старшего» 2,0-литрового двигателя с нынешних 211 л.с. увеличилась до 238 л.с. Ещё ожидается, что ему в комплект предложат девятиступенчатую роботизированную коробку передач. Не исключено, что у нового H6 будет гибридная модификация.

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В компании пока официально не обозначили дату премьеры Haval H6 нового поколения. Скорее всего, новинка китайской марки дебютирует в рамках Пекинского автосалона, который откроет свои двери в конце текущего месяца.

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