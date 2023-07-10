Кроссовер Haval H6 обновился не так, как ожидалось

Самый популярный Хавейл обрел другое «лицо», корму тоже переделали. Кроме того, по предварительным данным, увеличена мощность двухлитрового турбомотора.

Паркетник Haval H6 актуального, третьего, поколения дебютировал в 2020 году, позже у него появились гибридный и купеобразный варианты – каждый со своим дизайном. При этом предыдущий, «второй», кросс до сих пор в строю. Семейство «шестерок» остается самым востребованным среди остальных моделей принадлежащего Great Wall бренда, хотя продажи и упали: по данным BestSellingCarsBlog, с января по май текущего года в Китае реализовано примерно 78 500 автомобилей (-31%). И вот пришло время планового рестайлинга «третьего» Haval H6, изображения посвежевшего кросса сегодня опубликовал сам производитель. Любопытно, что паркетник изменился не так, как ожидалось.

Обновленный Haval H6 на официальном фото

Дело в том, что еще в феврале в базу минпрома КНР внесли фото H6 с «традиционным» кузовом, но с обликом «купе» H6S. Тогда многие местные профильные медиа посчитали, что именно так и будет выглядеть обновленный стандартный SUV. В итоге же у модели оказалась совсем другая внешность.



Обновленный Haval H6 на официальном фото

Итак, облик Haval H6 подогнали к новейшим гибридам бренда – Xiaolong и Xiaolong Max. Передок оформили в стиле первого кросса: «шестерке» тоже достался гладкий «нос», радиаторная решетка расположена ниже, причем она теперь разделена на две части. Еще заменили бампер. У фар H6 прежняя форма, но диодная начинка – иная. Кроме того, Haval H6 обрел новые задние фонари – опять же, в стиле семейства Xiaolong.



Обновленный Haval H6 на официальных фото 1 / 3 Обновленный Haval H6 на официальных фото 2 / 3 Обновленный Haval H6 на официальных фото 3 / 3

Габариты рестайлингового кроссовера пока не объявлены. Длина нынешнего стандартного H6 третьей генерации равна 4653 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1730, колесная база – 2738 мм. Размеры машины на предыдущих сертификационных снимках: 4711/1940/1730 мм, расстояние между осями – те же 2738 мм.



Картинок интерьера еще нет. Не исключено, что внутри установят новые виртуальную приборку и мультимедийную систему, еще могут освежить материалы отделки.

Преобразившийся стандартный Haval H6 на сертификационных снимках 1 / 2 Преобразившийся стандартный Haval H6 на сертификационных снимках 2 / 2

В февральском сертификате был заявлен бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с. Актуальный Haval H6 тоже можно купить с двухлитровым движком, только он выдает 211 л.с. А еще дореформенный кроссовер доступен с турбочетверкой 1.5 на 154, 169 или 184 л.с. У гибрида две версии – обычная и подзаряжаемая, каждая имеет установку на основе турбомотора 1.5. Кстати, бензоэлектрическую «шестерку» после рестайлинга вполне могут перевести на новую установку Hi4.



Дореформенный Haval H6 (белая машина — стандартный кросс, голубая — гибрид) 1 / 5 Дореформенный Haval H6 (белая машина — стандартный кросс, голубая — гибрид) 2 / 5 Дореформенный Haval H6 (белая машина — стандартный кросс, голубая — гибрид) 3 / 5 Дореформенный Haval H6 (белая машина — стандартный кросс, голубая — гибрид) 4 / 5 Дореформенный Haval H6 (белая машина — стандартный кросс, голубая — гибрид) 5 / 5

Премьеру обновленный Haval H6 должен справить до конца текущего года. Между тем некоторые китайские СМИ считают, что засвеченный ранее на фото минпрома паркетник тоже может добраться до дилеров – в качестве еще одного члена семейства.



В России ни «второй», ни «третий» Haval H6 официально не продавали. Зато у нас вот-вот стартует паркетник Haval M6, который сделан на базе «шестерки» первого поколения.