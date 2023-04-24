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  • Предыдущий Haval H6 лишился части моторов и комплектаций в новом модельном году

Предыдущий Haval H6 лишился части моторов и комплектаций в новом модельном году

24.04.2023 154 0 0

Модель второй генерации теперь представлена исключительно с младшей полуторалитровой «турбочетверкой».

Кроссовер Haval H6 актуального, третьего по счету поколения дебютировал еще в 2020 году, с тех пор он обзавелся несколькими версиями, включая гибридную и купеобразную. При этом «второй» кросс до сих пор в строю: последний полноценный рестайлинг такая «шестерка» пережила в 2021-м, а теперь SUV довели до 2023 модельного года. Увы, обновок практически нет – одни сокращения. Но обо всем по порядку.

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Дизайн на этот раз менять не стали. Как и прежде, «второй» Haval H6 предложен в Китае с двумя радиаторными решетками на выбор – с горизонтальными плашками или вертикальными хромированными «штрихами», причем доплачивать за блестящий вариант отныне не нужно. Для паркетника все так же предусмотрен расширенный черный декор: в этом цвете могут быть выполнены рамка решетки и окантовка стекол. В салоне – прежний планшет мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма, который возвышается над передней панелью (входит в список стандартного оборудования).

Моторную гамму урезали: Haval H6 второго поколения лишился двухлитрового турбомотора мощностью 224 л.с., убрали и топовую версию «турбочетверки» 1.5 на 169 л.с. Таким образом, в 2023 модельном году паркетник остался со 150-сильным полуторалитровым турбодвижком, который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод у «второго» кросса исключительно передний.

Модель доступна всего в двух комплектациях. Базовый H6 имеет 17-дюймовые колеса, «галогенки», обычный люк в крыше, задний парктроник, климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. Вторая версия – это 19-дюймовый диски, светодиодная оптика, панорамный люк, 7-дюймовый дисплей в приборке (опционально доступна виртуальная приборка на 12,3 дюйма), беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков.

За «второй» Haval H6 2023 модельного года просят примерно 14 300 – 15 800 долларов. Для сравнения, кроссовер третьего поколения на родине обойдется минимум в 16 800 долларов.

До России паркетник второй генерации так и не добрался. Зато, по неофициальным данным, у нас все же появится «третий» Haval H6.

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