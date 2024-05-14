Haval Raptor: на подмогу гибриду придёт бензиновый кроссовер с новым дизайном

На домашний рынок кроссовер Haval Raptor (он же Menglong) вышел осенью 2023-го, модель изначально была доступна только в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида с фирменной системой Hi4. Каких-то выдающихся успехов этот SUV в Китае не достиг, так что уже в апреле года нынешнего марка запустила в продажу доработанный кросс. А теперь выяснилось, что компанию гибриду скоро составит и чисто бензиновый Raptor, причем у него будет другой дизайн экстерьера: фото такого варианта появились в базе Минпрома КНР.

Чисто бензиновый Haval Raptor 1 / 2 Чисто бензиновый Haval Raptor 2 / 2

Новая версия получит собственную радиаторную решетку – с вертикальными «прутьями» вместо горизонтальных плашек. Кроме того, у Haval Raptor только с ДВС будут прямоугольные фары и единые блоки задних фонарей (у гибрида круглые фары, а фонари состоят из двух секций). Как и бензоэлектрический кроссовер, новая модификация будет иметь распашную багажную дверь с запаской или «кофром». Длина и колесная база едины для обоих вариантов – 4680 и 2738 мм соответственно (длина машин с наружной запаской – 4800 мм).



Чисто бензиновый Haval Raptor

Интерьер бензинового Raptor еще не засвечен, но внутри он, вероятно, повторит гибридный кроссовер. То есть в салоне установят отдельные экраны приборки и мультимедийной системы и массивный двухэтажный центральный тоннель.



Чисто бензиновый Haval Raptor

Под капотом «традиционного» Haval Raptor окажется бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 238 л.с. По предварительным данным, такой кроссовер предложат с девятиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. К слову, аналогичная пара предусмотрена и для рестайлингового паркетника Haval H6. У новой версии точно будет полный привод.



Гибридный Haval Raptor 1 / 5 Гибридный Haval Raptor 2 / 5 Гибридный Haval Raptor 3 / 5 Гибридный Haval Raptor 4 / 5 Гибридный Haval Raptor 5 / 5

Бензиновый Haval Raptor ждут в продаже в ближайшие месяцы. Очевидно, кросс окажется дешевле гибрида, который сейчас стоит от 165 800 юаней (около 2 089 000 рублей по актуальному курсу).



В России Raptor официально сегодня не представлен, о планах вывести эту модель на наш рынок марка Haval не сообщала. Зато у нас скоро появится внедорожник Haval H9 нового поколения, который внешне очень похож на гибридный Haval Raptor.