Рестайлинг ×

Кроссовер Haval H6 с новым дизайном готовится к старту продаж

06.05.2024 185 0 0

По предварительным данным, паркетник по-прежнему будет доступен с двумя турбомоторами на выбор. В Китае продажи начнутся в ближайшее время.

Преобразившийся кроссовер Haval H6 рассекретили в середине апреля, а публичную премьеру провели на Пекинском автосалоне, который открылся в конце того же месяца. Теперь же принадлежащий концерну Great Wall бренд приступил к следующему этапу продвижения новинки: опубликованы свежие фирменные фотографии, вдобавок паркетник обзавелся собственной страницей на местном потребительском сайте Haval, пусть пока и без характеристик.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Напомним, марка такой кроссовер считает новым поколением, то есть четвертым по счету. Однако на деле перед нами – рестайлинговый «третий» Haval H6, который появился в 2020 году. Причем паркетник изменился не так, как ожидалось. Дело в том, что в 2023-м сам бренд анонсировал модернизированную «шестерку», и тогда у нее было совсем другое «личико» — в стиле моделей Haval Xiaolong и Xiaolong Max. А еще раньше в базу Минпрома КНР внесли снимки паркетника с традиционным кузовом, но с передком, как у купеобразной версии Haval H6S (Haval H6 в Китае – это отдельное семейство). Впрочем, вернемся к нашему герою.

1 / 2
2 / 2

Итак, главная фишка внешности объявленного четвертым поколением Haval H6 – крупная радиаторная решетка с пластинами вместо сетки. Фары в целом сохранили свою форму, при этом к ним теперь «пристыкованы» вертикальные ходовые огни. А вот задние фонари – новые, их сделали раздельными. Кроме того, заменили бамперы. По сравнению с дореформенным стандартным H6 длина выросла на 50 мм до 4703 мм, колесная база – прежние 2738 мм.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В салоне – новые руль и центральный тоннель (но он все так же двухэтажный). Еще Haval H6 досталась другая мультимедийная система – с планшетом диагональю 14,6 дюйма вместо экрана на 12,3 дюйма. Отдельного ряда физических клавиш, отвечающих за «климат» и другие функции, больше нет: все настройки перенесены на тачскрин. А трансмиссией теперь управляет не шайба, а подрулевой рычажок. В списке оборудования также заявлены виртуальная приборка, подогрев и вентиляция кресел, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль.

Китайские профильные СМИ пишут, что, как и дореформенный Haval H6, кроссовер с новым дизайном будет доступен с двумя бензиновыми турбочетверками на выбор. По предварительной информации, базовый двигатель 1.5T теперь выдает 177 л.с. (по другим данным, мощность все же не изменилась – 184 л.с.), он по-прежнему сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. А отдача мотора 2.0T выросла с 211 до 238 л.с., плюс этому двигателю теперь положен новый девятиступенчатый «робот». Для модели предусмотрен полный привод. Отметим, у дорестайлингового Haval H6 еще имеется гибридная версия, но ее обновят позже.

Дорестайлинговый Haval H6 третьего поколения
1 / 2
Дорестайлинговый Haval H6 третьего поколения
2 / 2

В Китае вот-вот откроют прием заказов на обновленный паркетник, но цен еще нет. Дореформенный «третий» Haval H6 там сейчас стоит от 115 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 465 000 рублей по текущему курсу. В России «шестерка» официально не представлена.

Между тем и наш рынок марка без премьер не оставила: в РФ уже стартовали продажи рестайлингового Haval Jolion и нового кроссовера Haval H3, плюс на подходе внедорожник Haval H9 второго поколения.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Haval Haval H6

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Покупка автомобиля после такси или каршеринга Одним из ключевых факторов при выборе автомобиля является история его эксплуатации. Эти сведения можно найти на специальных платформах, которые предоставляют пользователям подробную информац... 551 1 0 05.05.2024
Статьи / Авторынок Будь мужиком: отечественные машины, которые стоит купить сегодня Наш автопром – явление удивительное. Редко что-то из его творчества можно искренне любить мозгом. А вот душой – легко. Наверное, в этом есть какая-то глубокая философия: уж такой мы народ, и... 1730 4 1 04.05.2024
Статьи / Авторынок Нет цели, только путь: почему у авторынка России хаотичное настоящее и неясное будущее Сегодняшний рынок новых автомобилей в России – несомненно, странный и противоречивый. Но если взглянуть на него в более глобальном смысле, с точки зрения стратегии, направления развития и пе... 1340 4 1 02.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 65000 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 14135 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 11460 17 170 14.03.2024
Change privacy settings