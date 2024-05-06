Кроссовер Haval H6 с новым дизайном готовится к старту продаж

По предварительным данным, паркетник по-прежнему будет доступен с двумя турбомоторами на выбор. В Китае продажи начнутся в ближайшее время.

Преобразившийся кроссовер Haval H6 рассекретили в середине апреля, а публичную премьеру провели на Пекинском автосалоне, который открылся в конце того же месяца. Теперь же принадлежащий концерну Great Wall бренд приступил к следующему этапу продвижения новинки: опубликованы свежие фирменные фотографии, вдобавок паркетник обзавелся собственной страницей на местном потребительском сайте Haval, пусть пока и без характеристик.

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Напомним, марка такой кроссовер считает новым поколением, то есть четвертым по счету. Однако на деле перед нами – рестайлинговый «третий» Haval H6, который появился в 2020 году. Причем паркетник изменился не так, как ожидалось. Дело в том, что в 2023-м сам бренд анонсировал модернизированную «шестерку», и тогда у нее было совсем другое «личико» — в стиле моделей Haval Xiaolong и Xiaolong Max. А еще раньше в базу Минпрома КНР внесли снимки паркетника с традиционным кузовом, но с передком, как у купеобразной версии Haval H6S (Haval H6 в Китае – это отдельное семейство). Впрочем, вернемся к нашему герою.



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Итак, главная фишка внешности объявленного четвертым поколением Haval H6 – крупная радиаторная решетка с пластинами вместо сетки. Фары в целом сохранили свою форму, при этом к ним теперь «пристыкованы» вертикальные ходовые огни. А вот задние фонари – новые, их сделали раздельными. Кроме того, заменили бамперы. По сравнению с дореформенным стандартным H6 длина выросла на 50 мм до 4703 мм, колесная база – прежние 2738 мм.



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В салоне – новые руль и центральный тоннель (но он все так же двухэтажный). Еще Haval H6 досталась другая мультимедийная система – с планшетом диагональю 14,6 дюйма вместо экрана на 12,3 дюйма. Отдельного ряда физических клавиш, отвечающих за «климат» и другие функции, больше нет: все настройки перенесены на тачскрин. А трансмиссией теперь управляет не шайба, а подрулевой рычажок. В списке оборудования также заявлены виртуальная приборка, подогрев и вентиляция кресел, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль.



Китайские профильные СМИ пишут, что, как и дореформенный Haval H6, кроссовер с новым дизайном будет доступен с двумя бензиновыми турбочетверками на выбор. По предварительной информации, базовый двигатель 1.5T теперь выдает 177 л.с. (по другим данным, мощность все же не изменилась – 184 л.с.), он по-прежнему сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. А отдача мотора 2.0T выросла с 211 до 238 л.с., плюс этому двигателю теперь положен новый девятиступенчатый «робот». Для модели предусмотрен полный привод. Отметим, у дорестайлингового Haval H6 еще имеется гибридная версия, но ее обновят позже.



Дорестайлинговый Haval H6 третьего поколения 1 / 2 Дорестайлинговый Haval H6 третьего поколения 2 / 2

В Китае вот-вот откроют прием заказов на обновленный паркетник, но цен еще нет. Дореформенный «третий» Haval H6 там сейчас стоит от 115 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 465 000 рублей по текущему курсу. В России «шестерка» официально не представлена.



Между тем и наш рынок марка без премьер не оставила: в РФ уже стартовали продажи рестайлингового Haval Jolion и нового кроссовера Haval H3, плюс на подходе внедорожник Haval H9 второго поколения.