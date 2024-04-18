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Рестайлинговый кроссовер Haval H6: теперь показан и салон

18.04.2024 184 0 0

Живая премьера посвежевшего паркетника китайской марки, вероятно, пройдёт в рамках Пекинского автосалона. Цены новинки станут известны позже.

Марка Haval выпускает паркетник H6 с 2011 года, первая смена генерации прошла в 2017-м, вторая – в 2020-м. Стоит отметить, что у «третьего» кроссовера есть две отдельных версии, которые отличаются по дизайну от стандартной: одна с гибридной «начинкой», вторая – с купеобразным кузовом. Ещё семейство «шестёрок» включает в себя модель второго поколения, которая по-прежнему в строю.

На фото: салон обновлённого кроссовера Haval H6

Теперь своей порции изменений дождался актуальный «третий» паркетник, хотя история с ним вышла слегка запутанная. Напомним, летом 2023-го поднебесная марка опубликовала фотографии рестайлинговой версии нынешнего Haval H6: ожидалось, что SUV именно с такой внешностью дебютирует до конца года. Однако тот посвежевший вариант в итоге так и не пополнил список премьер.

Компания несколько дней назад официально анонсировала новый Haval H6, причём в качестве следующего поколения. Тот анонс сопровождался серией тизеров автомобиля с новым и иным экстерьером (не тем, что был показан минувшим летом). Чуть позже производитель полностью рассекретил внешность, причём оказалось, что модель дождалась рестайлинга, а не смены генерации (ей оставили даже прежний внутризаводской индекс – CC6470).

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Теперь компания опубликовала официальные изображения салона обновлённого Haval H6. Судя по ним, модель получит иное трёхспицевое рулевое колесо, а также новую переднюю панель, на которой размещён прежний экран виртуальной приборки и новый увеличенный тачскрин информационно-развлекательной системы. Его диагональ пока не раскрывается (у дореформенной версии – 12,3 дюйма).

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Центральный тоннель посвежевшего Haval H6 оформлен иначе. С него исчез селектор передач, есть пара подстаканников и ниша для беспроводной зарядки смартфонов, а также отсек для хранения мелочей. Салон получил иные материалы для отделки. Внутреннее убранство обновили и за счёт новых дверных карт.

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Ожидается, что длина нового кроссовера стала на 50 мм больше, остальные параметры прежние. Так, у «третьего» стандартного Н6 длина равна 4653 мм, ширина – 1886 мм, в высота – 1730 мм, расстояние между осями – 2738 мм. Как мы сообщали ранее, у рестайлингового Haval H6 изменилось оформление передней части: он получил радиаторную решётку другой формы с рисунком из глянцевых пластин, а также изменённую головную оптику с вертикальными «клыками» ходовых огней. Корму освежили за счёт иначе оформленных светоотражателей и разделённых фонарей, между которыми располагается надпись с названием марки.

На фото: обновлённый кроссовер Haval H6
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На фото: обновлённый кроссовер Haval H6
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На фото: обновлённый кроссовер Haval H6
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Базовой для рестайлингового Haval H6 по-прежнему осталась 1,5-литровая турбочетвёрка. Судя по информации китайских СМИ, её отдача снижена до 177 л.с. (у дореформенного варианта – 184 л.с.). Мощность «старшего» 2,0-литрового турбомотора наоборот увеличилась до 231 л.с. (у нынешней версии – 211 л.с.). Ожидается, что в пару к ним пойдёт тот же семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Подробности о рестайлинговой гибридной версии появятся позже.

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