Новинки ×

Новый Haval H6: вместо смены поколения рестайлинг, но другой

16.04.2024 282 0 0

Китайский производитель пока что рассекретил внешность посвежевшего кроссовера. Известно, что в ходе модернизации отдача «старшего» мотора была увеличена.

Бренд Haval входит в состав поднебесного концерна Great Wall. История паркетника H6 началась в 2011 году, а второе поколение было представлено в 2017-м. Актуальный кроссовер третьего поколения дебютировал в 2020-м. Кстати, у этого SUV есть пара отдельных версий, отличных по дизайну от стандартной: гибридная и купеобразная. Напомним, в семействе H6 по-прежнему числится кроссовер второго поколения. А нынешний паркетник теперь дождался своей порции изменений.

На фото: обновлённый кроссовер Haval H6

Ещё летом прошлого года китайский производитель опубликовал несколько снимков рестайлинговой версии актуального Haval H6. Тогда ожидалось, что SUV именно с такой внешностью дебютирует до конца 2023-го. Но время шло, а тот посвежевший вариант так в списке премьер и не объявился. На днях же был официально анонсирован новый H6, причём в качестве следующего поколения. В компании сопроводили анонс серией тизеров, демонстрирующих иной экстерьер: и не такой, как у нынешней версии, и не тот, который был показан минувшим летом.

Теперь рассекречены часть технических характеристик и полностью – внешность новинки. Как оказалось, модель всё же дождалась планового рестайлинга, хоть и не с тем экстерьером, который предполагался менее года назад. У обновлённого Haval H6 остался тот же внутризаводской индекс, который получил актуальный «третий» кроссовер (CC6470).

У рестайлингового Haval H6 иное оформление передней части. Так, модель получила крупную радиаторную решётку иной формы, а также с узором, состоящим из глянцевых горизонтальных «штрихов». Ещё изменения коснулись головной оптики: форма и рисунок основных блоков фар остались прежними, но теперь они дополнены будто «стекающими» вертикальными ходовыми огнями. Воздухозаборник в нижней части переднего бампера выглядит более лаконичным.

Боковины остались примерно прежними, а вот корме тоже досталась порция изменений в ходе рестайлинга. Фонари теперь разделены, а на месте той полосы, которая их ранее объединяла, у посвежевшего Haval H6 находится надпись с названием марки, выполненная крупными буквами. Ещё у него светоотражатели в нижней части заднего бампера расположены горизонтально, а не под наклоном, как раньше. На месте остались антенна «акулий плавник» на крыше и спойлер на верхней части багажной двери.

Официальной информации о габаритах нового Haval H6 пока нет. По предварительным данным, новый кроссовер на 50 мм длиннее, чем нынешний стандартный кроссовер третьего поколения (остальные параметры прежние). Отметим, актуальный Н6 в длину растянулся на 4653 мм, в ширину – на 1886 мм, в высоту – на 1730 мм, а его колёсная база равна 2738 мм. Салон пока не рассекречен, ожидается, что интерьер рестайлингового H6 оформят в том же стиле, что и у Xiaolong Max, который был рассекречен в Китае прошлой весной.

На фото: актуальный стандартный кроссовер Haval H6
1 / 2
На фото: актуальный стандартный кроссовер Haval H6
2 / 2

У обновлённого Haval H6 базовой по-прежнему является турбочетвёрка объёмом 1,5 литра. По данным китайских СМИ, её отдача снижена до 177 л.с. (у актуальной версии – 184 л.с.). При этом мощность топового 2,0-литрового турбомотора наоборот была повышена – с 211 до 231 л.с. В пару к ним, как и ранее, предложат семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Подробности о рестайлинговой гибридной версии ожидаются позже.

Вероятно, полноценная премьера нового Haval H6 пойдёт в рамках стартующего скоро Пекинского автосалона. Цены рестайлингового кроссовера станут известны позже. Стартовая цена нынешнего стандартного H6 в Китае составляет 115 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,54 млн рублей по текущему курсу.

кроссовер Китай авторынок новинки Haval Haval H6 Great Wall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Стекло и пластик, химия и наждачка: как полировкой портят фары и как полировать их правильно Вроде бы полировка фар – не такая уж сложная процедура, и часто её предлагают в качестве дополнительной услуги при мойке или химчистке салона. Ну а детейлинг без полировки сейчас даже сложно... 162 0 0 16.04.2024
Статьи / Гаджеты Видеть всё и всегда: обзор и тест комбо-устройства X-Can Condor COB 3 WiFi Duo X-Can – новое имя в сегменте автомобильных гаджетов. При этом комбо-устройство Condor COB 3 WiFi Duo показало себя на одном уровне с аппаратами от брендов, давно присутствующих на российском... 695 2 0 15.04.2024
Статьи / Шины и диски Больше, лучше, но не всем: настоящее и будущее шинного завода Gislaved в Калуге Шинный завод в Калуге местные жители по привычке называют Continental, хотя не так давно был завершен его ребрендинг, и теперь он называется Gislaved. Что изменилось на производстве кроме на... 4249 1 1 12.04.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 24056 3 185 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 13308 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 12526 14 4 21.11.2023
Change privacy settings