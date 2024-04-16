Новый Haval H6: вместо смены поколения рестайлинг, но другой

Бренд Haval входит в состав поднебесного концерна Great Wall. История паркетника H6 началась в 2011 году, а второе поколение было представлено в 2017-м. Актуальный кроссовер третьего поколения дебютировал в 2020-м. Кстати, у этого SUV есть пара отдельных версий, отличных по дизайну от стандартной: гибридная и купеобразная. Напомним, в семействе H6 по-прежнему числится кроссовер второго поколения. А нынешний паркетник теперь дождался своей порции изменений.

На фото: обновлённый кроссовер Haval H6

Ещё летом прошлого года китайский производитель опубликовал несколько снимков рестайлинговой версии актуального Haval H6. Тогда ожидалось, что SUV именно с такой внешностью дебютирует до конца 2023-го. Но время шло, а тот посвежевший вариант так в списке премьер и не объявился. На днях же был официально анонсирован новый H6, причём в качестве следующего поколения. В компании сопроводили анонс серией тизеров, демонстрирующих иной экстерьер: и не такой, как у нынешней версии, и не тот, который был показан минувшим летом.



Теперь рассекречены часть технических характеристик и полностью – внешность новинки. Как оказалось, модель всё же дождалась планового рестайлинга, хоть и не с тем экстерьером, который предполагался менее года назад. У обновлённого Haval H6 остался тот же внутризаводской индекс, который получил актуальный «третий» кроссовер (CC6470).



У рестайлингового Haval H6 иное оформление передней части. Так, модель получила крупную радиаторную решётку иной формы, а также с узором, состоящим из глянцевых горизонтальных «штрихов». Ещё изменения коснулись головной оптики: форма и рисунок основных блоков фар остались прежними, но теперь они дополнены будто «стекающими» вертикальными ходовыми огнями. Воздухозаборник в нижней части переднего бампера выглядит более лаконичным.



Боковины остались примерно прежними, а вот корме тоже досталась порция изменений в ходе рестайлинга. Фонари теперь разделены, а на месте той полосы, которая их ранее объединяла, у посвежевшего Haval H6 находится надпись с названием марки, выполненная крупными буквами. Ещё у него светоотражатели в нижней части заднего бампера расположены горизонтально, а не под наклоном, как раньше. На месте остались антенна «акулий плавник» на крыше и спойлер на верхней части багажной двери.



Официальной информации о габаритах нового Haval H6 пока нет. По предварительным данным, новый кроссовер на 50 мм длиннее, чем нынешний стандартный кроссовер третьего поколения (остальные параметры прежние). Отметим, актуальный Н6 в длину растянулся на 4653 мм, в ширину – на 1886 мм, в высоту – на 1730 мм, а его колёсная база равна 2738 мм. Салон пока не рассекречен, ожидается, что интерьер рестайлингового H6 оформят в том же стиле, что и у Xiaolong Max, который был рассекречен в Китае прошлой весной.



На фото: актуальный стандартный кроссовер Haval H6 1 / 2 На фото: актуальный стандартный кроссовер Haval H6 2 / 2

У обновлённого Haval H6 базовой по-прежнему является турбочетвёрка объёмом 1,5 литра. По данным китайских СМИ, её отдача снижена до 177 л.с. (у актуальной версии – 184 л.с.). При этом мощность топового 2,0-литрового турбомотора наоборот была повышена – с 211 до 231 л.с. В пару к ним, как и ранее, предложат семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Подробности о рестайлинговой гибридной версии ожидаются позже.



Вероятно, полноценная премьера нового Haval H6 пойдёт в рамках стартующего скоро Пекинского автосалона. Цены рестайлингового кроссовера станут известны позже. Стартовая цена нынешнего стандартного H6 в Китае составляет 115 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,54 млн рублей по текущему курсу.