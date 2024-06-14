Hispano Suiza Carmen Sagrera: обновлённый дизайн, четыре мотора и задний привод

Оригинальная компания Hispano Suiza была основана 14 июня 1904 года, то есть сегодня ей исполнилось ровно 120 лет. Отцами-основателями Hispano Suiza считаются испанец Дамиан Матеу и швейцарец Марк Биркигт, до Второй мировой войны компания успешно конкурировала с Bentley, Bugatti, Maybach и Rolls-Royce, затем была раздроблена и прекратила существование в исходном виде. Современную компанию Hispano Suiza Cars возродил Мигель Матеу, правнук Дамиана Матеу, её первой моделью стал электрический суперкар Carmen, названный так в честь матери Мигеля и внучки Дамиана — Кармен.

Hispano Suiza Carmen дебютировал весной 2019 года на Женевском автосалоне, год спустя была представлена версия Carmen Boulogne с доработанным дизайном и улучшенными техническими характеристиками. По данным немецкого журнала auto motor und sport испанская компания, как и планировала, выпустила и продала 19 экземпляров Carmen (стоил от 1,5 млн евро) и 5 экземпляров Carmen Boulogne (стоил от 1,65 млн евро). Теперь пришло время двигаться дальше, представлен Carmen Sagrera. Кстати, немецкие коллеги опубликовали фотографии Carmen Sagrera ещё в апреле, но официальная мировая премьера состоялась сегодня — её, понятно дело, приурочили к юбилею оригинальной компании Hispano Suiza. Sagrera — это один из районов Барселоны, в котором в 1907 году компания Hispano Suiza построила свой первый завод.



Carmen Sagrera сохранил углепластиковый монокок и своеобразные пропорции своих предшественников, но получил дополнительные усилители в передней части и новое, более эффективное аэродинамическое оперение, в том числе V-образное антикрыло на корме, напоминающее летящего аиста, который является историческим символом марки Hispano Suiza. Салон, по данным американского журнала Car and Driver, обновлён с помощью итальянской дизайн-студии Italdesign: форма передней панели стала значительно более изящной, обновлены центральная консоль и руль, установлена более современная мультимедийная система, улучшены материалы отделки.



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Технические изменения ещё более масштабные: вместо двух электромоторов на задней оси установлены четыре новых, более компактных и с осевым магнитным потоком, их максимальная совокупная отдача — 820 кВт (1115 л.с.) и 1160 Нм. Двигатели объединяет общий одноступенчатый редуктор с самоблокирующимся дифференциалом. До 100 км/ч Carmen Sagrera разгоняется за 2,6 с, максимальная скорость не указана. 750-вольтовая Т-образная батарея у суперкара полностью новая, ёмкость увеличилась с 80 до 103 кВт·ч, запас хода на одной зарядке вырос на 100 км до 480 км по циклу WLTP.



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Полностью независимая многорычажная подвеска Carmen Sagrera оснащена регулируемыми пружинами и амортизаторами, поперечные рычаги изготовлены из сверхпрочной стали военного назначения. На всех колёса установлены карбон-кераминческие тормозные диски диаметром 400 мм. Шины Michelin Pilot Sport 4 S с рисунком, напоминающим аиста и мозаику легендарного испанского архитектора Антони Гауди, разработаны специально для этой модели. Габаритная длина Carmen Sagrera — 4733 мм, ширина — 2382 мм, высота — 1242 мм. Снаряженная масса — 1875 кг, причём развесовка теперь идеальная — 50:50 (у предшественников было 40:60 в пользу задней оси).



Hispano Suiza Carmen Sagrera стоит от 2,5 млн евро без налогов, заказанную машину нужно ждать около девяти месяцев.

Наши постоянные читатели помнят, что была ещё альтернативная возрождённая компания Hispano Suiza — швейцарская Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG, она упирала на историческую связь с Марком Биркигтом, а основал её австрийский дизайнер Эрвин Лео Химмель. Весной 2022 года швейцарская Hispano Suiza отрапортовала о запуске в мелкосерийное производство среднемоторного суперкара Maguari HS1 GTS с 5,5-литровым бензиновым битурбомотором V10 мощностью 1200 л.с., но с тех пор от неё нет никаких новостей, сайт швейцарской компании не работает.

