Honda Civic нового поколения засветили на видео. До премьеры осталось несколько дней

Первым дебютирует седан – разумеется, онлайн. На рынок «четырехдверка» выйдет весной следующего года, затем подтянутся хэтчбек и «горячие» версии. А вот купе больше не будет.

Вообще дизайн Honda Civic нового, одиннадцатого по счету, поколения уже не секрет: месяц назад в Сеть выложили патентные изображения модели. Но не отказываться же из-за этого от традиционной тизерной кампании. А вместе с первым официальным роликом появилась и дата премьеры – новинку раскроют 17 ноября. Начать решили с седана, причем в статусе прототипа, хотя серийная версия от него вряд ли будет отличаться. Презентацию проведут онлайн – на канале Хонды на стриминговой платформе Twitch, которая, кстати, создавалась для трансляции киберспортивных турниров.

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В новом поколении дизайн Civic сделали более «гладким», главная «фишка» теперь – светодиодные полоски в оптике. Сами фары вытянулись, над радиаторной решеткой нависает «клюв», дополнительные секции задних фонарей расположены непосредственно на крышке багажнике, а не на верхней кромке. Внутри ждем цифровую «приборку» и мультимедийную систему с увеличившимся в размерах экраном (у нынешнего Civic семидюймовый дисплей).



По неофициальным данным, в основе машины нового поколения лежит модернизированная версия платформы от нынешнего Civic. О моторах информации пока нет. Актуальный седан в США (это главный рынок для модели) сегодня доступен с «атмосферником» 2.0 (158 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 (174 л.с.), оба двигателя сочетаются только с вариатором. Между тем американские СМИ надеются, что после смены поколений Хонда вернет четырехдверному Civic «механику» (у хэтча она есть и сегодня).



Патентные картинки нового седана Honda Civic 1 / 3 Патентные картинки нового седана Honda Civic 2 / 3 Патентные картинки нового седана Honda Civic 3 / 3

В Штатах старт продаж «одиннадцатого» седана намечен на весну 2021 года. Позже представят новые хэтчбек и «заряженный» Civic Type R, причем последний могут превратить в гибрид. Насколько позже – пока неизвестно. А вот двухдверной версии у модели нового поколения не будет, так как купе спросом не пользуется.



Минувший год актуальное семейство Honda Civic в США закончило почти с тем же результатом, что и в 2018-м: реализовано 325 650 автомобилей. В ковидном 2020-м продажи модели падают – с января по октябрь Civic разошелся тиражом в 222 806 экземпляров, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Седан и хэтчбек Honda Civic уходящего поколения 1 / 5 Седан и хэтчбек Honda Civic уходящего поколения 2 / 5 Седан и хэтчбек Honda Civic уходящего поколения 3 / 5 Седан и хэтчбек Honda Civic уходящего поколения 4 / 5 Седан и хэтчбек Honda Civic уходящего поколения 5 / 5

В России «десятый» Civic не был представлен, на появление нового поколения тоже рассчитывать не стоит: если Хонда и решится на расширение гаммы на нашем рынке, то, скорее всего, она выберет кроссовер. К слову, в РФ марка сегодня продает лишь две модели – CR-V и Pilot.

