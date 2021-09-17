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  • Honda засветила новый трёхрядный кроссовер. Премьера уже скоро

Honda засветила новый трёхрядный кроссовер. Премьера уже скоро

17.09.2021 64 0 0

Паркетник предназначен в основном для стран Юго-Восточной Азии. Предполагается, что там модель предложат с бензиновым полуторалитровым мотором. Привод же, скорее всего, только передний.

 

Индонезийское подразделение Хонды опубликовало тизеры нового кроссовера, одновременно объявив дату его премьеры: модель раскроют онлайн 21 сентября. Имя не названо, впрочем, и так понятно, что это будет серийное воплощение концепта N7X (расшифровывается как New 7-Seater eXcitement), который дебютировал в той же Индонезии минувшей весной. Считается, что этот SUV будут позиционировать в качестве Honda BR-V второй генерации («первый» кросс в строю с 2016 года).

С внешностью паркетника марка интригует зря, ведь мы уже видели товарную модель на патентных картинках. Так вот кроссовер почти полностью сохранил дизайн своего предвестника, разве что в переднем бампере вместо светодиодных полосок установили круглые противотуманки. Ну а в целом новый кросс получился и солиднее, и гармоничнее прежнего BR-V, который, напомним, построен на базе компактвэна Honda Mobilio.

Патентное изображение нового серийного кроссовера Honda, раздобытое индонезийским изданием AutonetMagz

Интерьер концепта не показывали, при этом известно, что как и предыдущая модель, серийный SUV будет семиместным. Индонезийские профильные медиа также надеются, что в список оборудования войдет комплекс систем безопасности Honda Sensing: круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

Концепт Honda N7X
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Концепт Honda N7X
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В Индонезии новому кроссоверу прочат бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5, которым оснащается и нынешний BR-V. На местной версии этот мотор выдает 120 л.с. и сочетается с «механикой» или вариатором. Полного привода у модели первого поколения нет, «второй» SUV тоже, скорее всего, будет исключительно переднеприводным.

За кроссовер первой генерации в Индонезии сегодня просят 239 500 000 – 279 600 000 местных рупий, что эквивалентно примерно 1 221 000 – 1 426 000 рублей по актуальному курсу. Новый паркетник, скорее всего, окажется дороже.

Honda BR-V первого поколения
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Honda BR-V первого поколения
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Honda BR-V первого поколения
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Honda BR-V первого поколения
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В России BR-V официально никогда не был представлен, ну а новые автомобили Honda нам в принципе не светят, ведь в следующем году компания закроет это направление бизнеса в нашей стране.

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