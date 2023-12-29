Hongqi Guoyue: китайский VIP-автобус по мотивам легендарной советской «Юности»

В прошлом веке под маркой Hongqi (переводится с китайского как «красное знамя») выпускались исключительно номенклатурные представительские автомобили, не предназначенные для простых трудящихся. В начале 80-х FAW запустил в производство комфортный автобус Hongqi CA630 с мотором V8 от легкового лимузина — это был прямой аналог зиловской «Юности» времён СССР. Ни ЗИЛа, ни «Юности» давно нет, а вот FAW после двадцатилетнего перерыва решил вернуться к выпуску автобусов под маркой Hongqi — встречаем Guoyue, его название означает традиционную китайскую музыку.

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Габаритная длина Hongqi Guoyue — 7295 мм, ширина — 2090 мм, высота — 2785 мм, колёсная база — 3990 мм. В основе автобуса лежит грузовое шасси с неразрезным задним мостом на рессорах и двускатными задними колёсами, так что ожидать лимузинную плавность хода вряд ли стоит, зато обещана хорошая шумоизоляция.



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По левому борту Guoyue есть только распашная водительская дверь, по правому — распашная дверь для переднего пассажира/гида и общая сдвижная «калитка» для остальных пассажиров. Двигатель расположен спереди продольно, так что корма ничем не занята, в ней за галёркой есть небольшой багажник с доступом с улицы. Вся «оптика» — светодиодная, а передок украшен массивным хромированным «грилем» в стиле легковых моделей Hongqi. «Краснознамённая» тематика заметна также в дизайне светоотражателей на боковинах и корме.



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Салон в зависимости от модификации может иметь от 17 до 23 мест, включая водительское. На фотографиях показан самый роскошный на данный момент 17-местный вариант, у которого самые козырные места находятся ближе к двери и оснащены столиками. Также рядом с дверью находится двухкамерный холодильник для еды и напитков, а под потолком имеется складной развлекательный монитор. Место водителя с отлогим двухспицевым рулём декорировано вставками под дерево. Щиток приборов имеет обычные стрелочные спидометр и тахометр и 4,2-дюймовое окошко бортового компьютера между ними, мультимедийная система оснащена 10,25-дюймовым сенсорным экраном.



Силовой агрегат для Guoyue позаимствован у легковых моделей Hongqi — это 3,0-литровый бензиновый турбомотор V6 CA6GV30TD (292 л.с., 420 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», максимальная скорость автобуса ограничена на отметке 130 км/ч, но разгонная динамика должна быть достаточно бодрой.



На этой неделе Guoyue был официально представлен и всплыл на китайском потребительском сайте Hongqi, но цены пока не объявлены, выход на рынок запланирован на февраль. Будет ли Hongqi Guoyue официально поставляться в Россию, пока неизвестно.

