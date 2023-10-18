Hozon Auto выводит на рынок две электрические новинки: купе Neta GT и кроссовер Neta X

Обе модели позиционируется как относительно недорогие в своём классе, купе Neta GT — это полностью новая модель, а вот компактный кроссовер Neta X — это, по сути, рестайлинговый Neta U.

Компанию Hozon Auto (она же Zhejiang Hezhong New Energy) основал в 2014 году предприниматель Фан Юньчжоу, прежде работавший в Chery и отвечавший там за электрические модели. Сегодня Hozon Auto входит в десятку наиболее успешных и перспективных молодых китайских электромобильных компаний, но в этом году её продажи на домашнем рынке снижаются на фоне развязанной конкурентами ценовой войны: за первые три квартала Hozon Auto, по данным CAAM, реализовала 81 582 машины, на 26.6% меньше по сравнению с продажами в январе-сентябре 2022 года.

Neta X

Стабилизировать спрос на продукцию Hozon Auto должны две новинки. Представленный сегодня кроссовер Neta X — это не что иное, как рестайлинговый Neta U, выпускаемый с 2020 года. На Neta U приходилась примерно треть объёма продаж Hozon Auto, теперь эстафету перехватывает Neta X. По сравнению с предшественником Neta X имеет более лаконичное оформление передка и фары без «подтёков», новая пластика «лица» немного увеличила габаритную длину кроссовера, прочие ключевые размеры не изменились, корму рестайлинг не затронул. Длина Neta X — 4619 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1628 мм, колёсная база — 2770 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Салон у Neta X полностью новый: передняя панель теперь не с двухэкранным табло, а с раздельными приборным (8,9 дюйма) и мультимедийным (15,6 дюйма) экранами. На мультимедийный экран завязаны все климатические настройки, отдельного сенсорного климатического блока на центральной консоли больше нет, его место заняли вещевые ниши, подстаканники и полочка с беспроводной зарядкой для смартфона. Объём багажника — 508 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1388 л.

Neta X 1 / 3 Neta X 2 / 3 Neta X 3 / 3

Neta X оснащается единственным электромотором на передней оси, его максимальная отдача — 120 кВт (163 л.с.) и 210 Нм, до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 9,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Ёмкость батареи — 51,8 либо 62 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 401 и 501 км по циклу CLTC соответственно. Минимальная цена Neta X без учёта промо-скидок составляет 126 800 юаней (1,69 млн рублей в переводе по текущему курсу).



Neta GT

Премьера купе Neta GT состоялась ещё в апреле этого года, а сегодня начались продажи. Габаритная длина «двухдверки» — 4715 мм, ширина — 1979 мм, высота — 1415 мм, колёсная база — 2770 мм. Передняя подвеска здесь уже на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная. Тормоза на вид скромные, но Hozon Auto обещает тормозной путь в 32 м с 100 км/ч до полной остановки на сухом асфальте.

Neta GT 1 / 3 Neta GT 2 / 3 Neta GT 3 / 3

Салон Neta GT имеет посадочную формулу 2+2, задние места чисто номинальные и не имеют подголовников, зато передние кресла весьма солидные на вид — с развитой боковой поддержкой и пухлыми интегральными подголовниками. Передняя панель оформлена в том же минималистичном ключе, что и «приборка» кроссовера Neta X, но у купе более крупный, 17,6-дюймовый мультимедийный экран. В оснащение входит высококлассная аудиосистема с двенадцатью громкоговорителями. Багажника у купе два — основной задний объёмом 297 л и передний объёмом 50 л.



Neta GT

Базовая версия Neta GT имеет единственный электромотор на задней оси с максимальной отдачей в 170 кВт (231 л.с.) и 310 Нм, она набирает первую «сотню» за 6,7 с, максимальная скорость — 190 км/ч, ёмкость батареи — 64,3 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 560 км по циклу CLTC.



Полноприводная двухмоторная версия Neta GT располагает совокупной отдачей в 340 кВт (462 л.с.) и 620 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, максимальная скорость — 190 км/ч, ёмкость батареи — 78 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 580 км.

Neta GT

Одномоторная Neta GT стоит в Китае 197 800 юаней (2,63 млн рублей), двухмоторная — 235 800 юаней (3,14 млн рублей).



В России электромобили Hozon Auto на данный момент официально не представлены, но их завозят серый дилеры, некоторые из них уже принимают заявки на Neta GT по цене в районе 5 млн рублей.

