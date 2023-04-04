Hozon Neta GT: китайское электрокупе с посадочной формулой 2+2 и полным приводом

Китайская электромобильная компания Hozon Auto провела официальную презентацию своего спортивного купе: на стадии прототипа оно называлось Neta E , серийная версия поступит в продажу в ближайшие месяцы как Neta GT.

Hozon Auto — коммерческое название компании Zhejiang Hezhong New Energy, которую основал в 2014 году предприниматель Фан Юньчжоу, прежде работавший в Chery и отвечавший там за электрические модели. В прошлом году Hozon Auto реализовала в Китае 152 073 автомобиля, на 118% больше, чем в 2021-м. Актуальный модельный ряд компании состоит из субкомпактного кроссовер Neta V, компактного кроссовера Neta U и большого флагманского седана Neta S. Скоро гамму пополнит купе Neta GT, построенное на той же премиальной модульной платформе, что и Neta S.

Премьера Neta GT была обставлена как модный показ с большим количеством ряженных красавиц, а вот новых технических подробностей практически нет — основные данные о новинке ещё в конце прошлого года опубликовал китайский Минпром, но у серийного купе слегка изменились размеры.

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Neta GT компактнее родственного седана Neta S: габаритная длина «двухдверки» — 4715 мм, ширина — 1979 мм, высота — 1415 мм, колёсная база — 2770 мм. Выглядит купе довольно эффектно, но колёса «формата» 245/45 R19 для современного спорткара кажутся мелковатыми. Ещё больше смущает скромный размер передних тормозов — обычно на машинах такого класса ставятся диски побольше, с многопоршневыми суппортами.



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Салон Neta GT оформлен в том же минималистичном стиле, что у Neta S, но купе имеет более крупный приборный экран и не имеет проекционного. Вертикально ориентированный 17,6-дюймовый центральный мультимедийный экран отвечает за все основные настройки, физических кнопок в машине почти нет, роль селектора режимов силовой установки выполняет правый подрулевой рычажок. Передние кресла и интегральными подголовниками и ярко выраженной боковой поддержкой выглядят солидно, а вот два тесных задних места даже не снабжены подголовниками, зато могут принять два детских кресла — крепления Isofix имеются. Помимо основного багажника у купе есть дополнительный багажник спереди.



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Базовая одномоторная версия Neta GT с задним приводом располагает мощностью 170 кВт (231 л.с.), полноприводная двухмоторная — 340 кВт (462 л.с.). Динамические характеристики и ёмкость батареи пока не раскрыты. Запас хода на одной зарядке составит 560-580 км в зависимости от оснащения. Цены тоже не объявлены — вероятно, это будет сделано через две недели на автосалоне в Шанхае.

