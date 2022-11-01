Hyundai готовит к премьере ещё один дешёвый кроссовер

Совсем новым грядущий паркетник все же не назовешь – судя по всему, это будет упрощенная версия компакта для Кореи.

В зависимости от региона сегодня сразу несколько кроссов Hyundai носят звание самой компактной модели «начального уровня». Так, в Европе этот титул принадлежит Bayon, на некоторых рынках представлен паркетник Venue, а в Корее с прошлого года продают Casper (имя этот кроссовер получил не честь того самого приведения, а в честь трюка, который проделывают скейтбордисты). И вот последний-то, как ожидается, и станет донором для еще одного бюджетника: новинку ждут в Индии, там модель должна стартовать в следующем году, сообщает Autocar India.

По информации издания, кросс окажется крупнее корейского Hyundai Casper, хотя новинка все равно будет меньше Venue, который, к слову, присутствует и на индийском рынке. При этом габариты Autocar India все же не приводит. Длина Каспера для Кореи равна всего 3595 мм, колесная база – 2400 мм. Показатели индийского рестайлингового Hyundai Venue – 3995 и 2500 мм соответственно.

Hyundai Casper для Кореи 1 / 3 Hyundai Casper для Кореи 2 / 3 Hyundai Casper для Кореи 3 / 3

Напомним, Каспер сделан на платформе Kia Picanto, при этом для Индии «тележку», вероятно, упростят: в частности, «их» кросс может недосчитаться ассистирующих систем. В Корее, например, модели положены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар.



Корейцам паркетник предложен с бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 и турбомотором аналогичного объема (76 и 100 л.с. соответственно), оба двигателя сочетаются с четырехступенчатым «автоматом». Индийскому же кроссоверу прочат атмосферную «четверку» 1.2 (83 л.с.), знакомую по другим местным моделям Hyundai. Вероятно, новый паркетник будет доступен с «механикой» или простеньким «роботом». Привод, разумеется, только передний.

Hyundai Casper для Кореи

Для Индии кроссовер будут производить локально. Главными конкурентами станут Tata Punch и кросс-хэтч Citroen C3. Цены, видимо, окажутся сопоставимы с соперниками: паркетник Таты стоит от 7100 долларов, примерно столько же там просят за базовую «пятидверку» Citroen. Ну а цена Hyundai Venue в Индии начинается с 9100 долларов.

