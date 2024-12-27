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  • Hyundai Ioniq 5 установил рекорд Гиннесса по перепаду высот за одну поездку

Hyundai Ioniq 5 установил рекорд Гиннесса по перепаду высот за одну поездку

27.12.2024 49 0 0

Южнокорейский кросс-хэтчбек во время своего путешествия по Индии достиг рекордного для электромобилей перепада высот над уровнем моря — 5802 м.

Путешествие Hyundai Ioniq 5 началось в высшей точке горного перевал Умлинг-Ла в области Ладакх на высоте 5799 м, проходящая здесь асфальтовая дорога считается самой высокой в мире. Финальной точкой маршрута стала низинная местность района Куттанад, расположенная на три метра ниже уровня моря. Поездка электрического кросс-хэчтбека длилась 14 дней, пройдена дистанция более 4900 км.

Сколько зарядок понадобилось для преодоления маршрута и где они происходили, пресс-служба Hyundai не уточняет — полагаем, электромобилю не раз потребовался мобильный источник энергии, так как сеть стационарных зарядных терминалов в сельских районах Индии развита, мягко говоря, слабо.

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В рекордном заезде принимал участие кросс-хэчтбек в местной, индийской спецификации, то есть с правым рулём, в дорестайлинговом кузове (обновлённый Ioniq 5 до Индии пока не добрался), с единственным электромотором на задней оси (217 л.с., 350 Нм) и батареей ёмкостью 72,6 кВт·ч, полного заряда которой хватает максимум на 485 км пробега по циклу WLTP.

Стоит Hyundai Ioniq 5 в Индии от 4 605 000 рупий (5,36 млн рублей в переводе по текущему курсу) — это дорого, поэтому неудивительно, что продажи мизерные: с января по ноябрь этого года продано только 504 экземпляра (-54,8% по сравнению с АППГ). Рекорд Гиннесса — это, конечно, хорошая реклама, но вряд ли она существенно повлияет на карьеру Hyundai Ioniq 5 в Индии.

Добавим, что поездка по горам на электромобиле может оказаться весьма рискованным предприятием: вчера многие СМИ муссировали новость о гигантской пробке в Греции в районе горнолыжного курорта Арахова, которую создали разряженные электромобили отдыхающих — им просто негде было зарядиться, а на морозе заряд садится быстро.

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