Модель Porter ведёт свою историю с 1977 года, именно тогда началось производство лёгкого грузовичка первого поколения. В 1986 году появилась вторая генерация Портера, в 1996 — третья, она же стала наиболее популярной в России и даже выпускалась на заводе ТагАЗ в Таганроге с 2005 по 2011 годы. Сегодня производится грузовичок четвёртого поколения, представленный ещё в 2004 году.

Hyundai Porter третьего поколения 1 / 2 Hyundai Porter четвёртого поколения 2 / 2

Уже на подходе полностью новый Porter пятой генерации, прототипы которого уже неоднократно были замечены фотошпионами во время испытаний. Последние фотографии тестовых образцов имеют заметно меньше маскировки, и уже можно лучше разглядеть очертания передней части. Она будет угловатой, получит крупные блоки фар и узкие горизонтальные прорези воздухозаборников. Дверные ручки сделаны вертикальными, а самым существенным отличием пятого поколения можно считать компоновку: кабина теперь расположена не над передней осью, а за ней, что должно улучшить посадку и пассивную безопасность.

Рендер нового Hyundai Porter

Эти усовершенствования позволят грузовичку вернуться на европейский рынок, где бескапотная модель нынешнего поколения не предлагается из-за несоответствия требованиям по безопасности и экологии. С расчётом на этот рынок будет подобрана и гамма силовых установок, значительную часть которых составят полностью электрические. Модификации с двигателями внутреннего сгорания также должны остаться в строю как более подходящие для основных рынков предыдущих поколений Porter, среди которых Латинская Америка, Африка и Юго-Восточная Азия.

Рендер нового Hyundai Porter

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы, а производство должно начаться в первой половине следующего года. Между тем, ранее в этом месяце дебютировала глобальная версия седана Hyundai Elantra нового поколения.