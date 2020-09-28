Hyundai RM20e: технологии Rimac, 810 л.с., менее 3 с до «сотни» и серийная перспектива

В 2012 году Hyundai запустила исследовательский проект RM (Racing Midship – переводится как «гоночный среднемоторный»), который должен обогатить спортивное N-подразделение необходимым опытом в разработке мощных автомобилей, каких прежде не было в истории корейской компании. RM20e — уже пятый по счёту среднемоторый прототип после RM14, RM15, RM16 и RM19.

В прошлом году корейцы показали также истинно гоночный Veloster N eTCR для одноимённого кузовного чемпионата электромобилей, но это всё же немного другая, а проект RM – это задел под перспективные серийные новинки N-линейки для обычных дорог. Предыдущие четыре RM-прототипа имели 2,0-литровый бензиновый двигатель, расположенный в базе за креслами водителя и единственного пассажира. Кузов Велостера в данном случае — лишь оболочка, вся начинка у прототипов оригинальная, и в будущем она может перекочевать на серийный спорткар уровня Nissan Z и Toyota Supra.

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RM20e поднимает ставки до уровня суперкаров: здесь уже 800-вольтовая электрическая силовая установка из четырёх электромоторов с совокупной отдачей в 596 кВт (810 л.с.) и 960 Нм. Любопытно, что вся мощность передаётся на задние колёса, хотя с такими характеристиками логично выглядел бы полный привод. Ёмкость батареи — 60 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с, до 200 км/ч — 9,88 с, максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч. В передней подвеске — стойки МакФерсона, задняя — на двойных поперечный рычагах. Передние дисковые тормоза — с 6-поршневыми суппортами, задние — с 4-поршневыми. Размерность шин — 265/35 R 19 спереди и 305/30 R 20 сзади.

Силовая установка RM20e разработана совместно с хорватской фирмой Rimac Automobili, в которую Hyundai в прошлом году инвестировала 80 млн евро. Впереди у RM20e обширные тесты на Нюрбургринге, где у N-подразделения есть собственный постоянный офис.

Когда и как прототип превратится в серийную машину (возможно, даже не одну), корейцы пока не говорят, но, похоже, нас в итоге ожидает корейский ответ новейшему Maserati MC20, у которого, напомним, заявлены и бензиновая и электрическая модификации. Не исключено, что флагманский корейский спорткар будет носить всё же премиальную марку Genesis, а не «простонародную» Hyundai.