Hyundai выпустит дешёвую альтернативу Porsche 718 в течение трёх лет

Среднемоторный спорткар корейской марки получит бензиновый двигатель мощность свыше 300 л.с., а его внешность, скорее всего, будет сильно отличаться от Veloster, на базе которого создавались тестовые прототипы.

Наравне с пикапом Santa Cruz среднемоторный спорткар является долгостроем компании Hyundai: первый концепт RM (Racing Midship) на базе ассиметричного хэтчбека Veloster показали весной 2014 года, затем были ещё несколько итераций этого концепта вплоть до прошлогоднего RM19, снабжённого 2,0-литровой 390-сильной бензиновой «турбочетвёркой» и 6-ступенчатой секвентальной коробкой, передающей всю мощность на задние колёса.

Hyundai RM15

Тестовые мулы среднемоторного Велостера периодически попадали в объективы фотошпионов с 2015 года — как на дорогах общего пользования, так и на немецком автодроме Нюрбургринг, при котором у спортивного подразделения Hyundai N имеется собственная тестовая лаборатория. То есть времени на разработку и «допиливание» шасси было более чем достаточно, однако серийной машины до сих пор нет.



Hyundai RM19

Неужели проект закрыли? По данным американского журнала Car and Driver, среднемоторый Hyundai всё-таки станет серийной моделью, но не раньше чем через два-три года, и внешне у него будет мало общего с неказистым Велостером, под оболочкой которого обкатывается шасси. Дизайнеры Hyundai готовят куда более элегантную модель с благородными чертами и пропорциями, но, по информации американских коллег, боссы корейской компании пока не решили, под каким брендом её выпускать — народным Hyundai или премиальным Genesis.



Hyundai RM19

Дилемма понятна: под брендом Genesis спорткар можно продавать дороже (порядка 70 тысяч долларов за экземпляр), но бренд этот слишком молодой для нишевых моделей, и ему будет очень сложно бороться с более породистыми соперниками. В свою очередь Hyundai и тем более Kia пока не ассоциируются в общественном сознании со спортивными моделями. При этом у Hyundai есть хотя бы чётко очерченная спортивная N-линейка, а единичный спортивный лифтбек Stinger марки Kia на рынке провалился и, скорее всего, второго поколения у него не будет.



Наиболее вероятным на данный момент представляется появление среднемоторного спорткара именно в линейке Hyundai N. В таком случае его базовая цена составит порядка 40 тысяч долларов, а технические характеристики будут на уровне существенно более дорогих базовых версий Porsche 718 (300 л.с.) и Alpine A110 (252 л.с.).

В числе соперников окажутся и будущие переднемоторные Nissan 400Z и Toyota Supra, и с учётом того, как много Hyundai сейчас гоняет свои N-новинки на Нюрбугринге, можно ожидать, что по части управляемости среднемоторный корейский спорткар не окажется аутсайдером на фоне именитых соперников, да и мощности мало не покажется. Предполагается, что двигатель серийной модели будет выдавать по меньшей мере 330 л.с. и будет сочетаться с 8-ступенчатой АКП с двумя мокрыми сцеплениями. Разгон до 100 км/ч будет занимать около 4 секунд. Не исключено, что у среднемоторного Hyundai будет также гибридная версия, и тогда отдача будет ещё выше, но и цена с учётом электрической начинки подрастёт.

Что до Велостера, под оболочкой которого обкатывается среднемоторный Hyundai, то вершиной его эволюции, вероятно, останется представленная недавно 275-сильная версия с «роботом» и кучей вспомогательных электронных программ.