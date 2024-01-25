И без того редкий Mitsuoka Buddy на базе Toyota RAV4 получил лимитированную спецверсию

Первый и до сих пор единственный в своей истории кроссовер с именем Buddy небольшая японская фирма Mitsuoka представила в 2020 году. Напомним, компания славится мелкосерийными моделями с дизайном «под ретро», сделанными на базе машин глобальных брендов. Вот и Mitsuoka Buddy – это не что иное, как Toyota RAV4 актуального поколения с обликом, вдохновленным американскими внедорожниками из 1980-х.

Стандартный Mitsuoka Buddy

«Приятель» (так переводится buddy с английского) оказался суперуспешным, за SUV выстроилась очередь, из-за чего Mitsuoka пришлось увеличить производственный план модели со 150 до 300 единиц в год. Всего же на данный момент продано около 1100 кроссоверов. Паркетник уже слегка модернизировали пару раз, а теперь у него появилась лимитированная спецверсия MJ Style: тираж ограничен лишь 20 экземплярами, из них 15 машин – с передним приводом, остальные – с полным.



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От стандартного кросса новое исполнение отличилось декором. Кузов Mitsuoka Buddy MJ Style может быть только черным, при этом передние стойки и сама крыша окрашены в красный цвет. В нижней части задних дверей – особые наклейки. В салоне тоже есть красные вставки – на дверных панелях и обивке кресел.



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Mitsuoka Buddy MJ Style предложен чисто в бензиновой версии, тогда как обычный кроссовер еще доступен в виде гибрида: разумеется, вся техника от исходного Toyota RAV4. «Традиционные» Buddy и Buddy MJ Style имеют атмосферник 2.0 (171 л.с.) и вариатор. Установка гибридного паркетника базируется на моторе 2.5, совокупная отдача переднеприводного варианта – 218 л.с., полноприводного с отдельным электромотором на задней оси – 222 л.с.



Mitsuoka Buddy MJ Style

Цена Buddy MJ Style стартует с отметки 6 780 000 йен, что эквивалентно примерно 4 041 000 рублей по текущему курсу. Стандартный Buddy стоит от 5 278 900 йен (3 146 000 рублей). Ну а Toyota RAV4 на родине стоит от 2 938 000 йен (1 751 000 рублей).



В Японии заказы на спецверсию кросса Mitsuoka начнут принимать с 26 января, однако в производство новая комплектация отправится лишь в конце года.