И ещё один ГОСТ для дорожников: теперь по ограждениям

И ещё один ГОСТ для дорожников: теперь по ограждениям

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Росавтодор заказал создание нового стандарта НИИ Механики и проблем качества. Вступит в силу этот документ не сразу: потребуется год на апробацию.

Новый национальный стандарт закрепит допустимые сроки ремонта дорожных ограждений, которые были повреждены в результате аварий. Сроки на устранение дефектов от ДТП будут разниться в зависимости от категории дороги. Документ разрабатывается по запросу Федерального дорожного агентства.

Hands of a driver on steering wheel of a car and empty asphalt road

Напомним, в РФ с 2012 года применяются «пилотные» предварительные национальные стандарты (ПНСТ), которые разрабатываются примерно на полгода быстрее по сравнению с традиционными ГОСТами. Их максимальный срок действия – три года. После апробации ПНСТ преобразуется в полноценный ГОСТ. Росавтодор решил пойти именно по этому пути. На тестирование планируется отвести один год.

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ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Требования к эксплуатации» впервые вводит сроки регулярной проверки ограждений. Так, для автодорог технической категории I (для магистралей) предусмотрены ежедневные осмотры, трассы II категории будут инспектировать два раза в неделю, III – один раз в неделю, а IV и V – один раз в две недели.

В стандарте возможные дефекты поделили на четыре группы. К первой разработчики отнесли те, которые представляют непосредственную опасность для участников движения и требуют оперативного ремонта (речь, например, идёт об отсутствии элементов конструкции ограждения). Устранить нарушения дорожникам придётся за двое суток.

Во вторую группу вошли дефекты, снижающие удерживающую способность ограждений, например, деформация балки, стойки, компенсатора, отсутствие более половины крепёжных элементов в соединении балок, отсутствие хотя бы одного такого элемента в одном из узлов, коррозия 50% и более поверхности или толщины металлической конструкции и др. На устранение отводится 3-4 суток (в зависимости от категории дороги).

В третьей группе оказались те, которые влияют на БДД – загрязнение ограждения, отсутствие или отслоение краски и вертикальной разметки ограждений. На их устранение у дорожников будет 5 суток. Сюда же относится повреждение слоя оцинкования балок и крепежных элементов, при этом на ремонт отводится до 180 суток.

В четвёртую группу разработчики записали незначительные дефекты, которые не требуют ремонта, но за ними нужно следить. Речь идёт о несоответствии ограждений нормативным требованиям ГОСТ Р 52289 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Срок устранения – 360 суток.

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Отметим, в приведённых выше примерах указаны дефекты, касающиеся металлических дорожных удерживающих боковых ограждений. В ПНСТ также перечислены все возможные повреждения для парапетных железобетонных, тросовых, фронтальных пешеходных и дорожных ограждений для животных.

Не так давно стало известно о новом виде разделительных ограждений: они представляют собой лёгкие пластиковые конструкции, которые лишь визуально напоминают металлический забор. Такие ограждения не обладают прочностью, необходимой для того, чтобы удержать автомобиль от выезда на встречную полосу. По сути, в ГИБДД рассчитывают на психологический эффект. Сейчас эти конструкции тестируют в РФ, в том числе в Подмосковье.

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Поменяется ли ситуация с аварийностью на дорогах в случае принятия нового стандарта, пока неясно. Возможно, положительный эффект будет, в случае, если этот ГОСТ сделают обязательным к исполнению (сейчас большинство ГОСТов имеют рекомендательный характер). Примут ли законодатели соответствующее решение, сейчас неизвестно.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , безопасность на дорогах , ГОСТ , дорожные ограждения
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