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Японским производителям пришлось приостановить поставки машин из-за проблем с сертификацией

11.06.2024 134 0 0

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии провело проверки в головных офисах Toyota, Suzuki, Yamaha, Honda и Mazda.

В автомобильном мире продолжаются разбирательства, касающиеся проблем с сертификацией транспортных средств. На этот раз в центре скандала оказались несколько японских производителей: проверки уже вторую неделю подряд проводят сотрудники местного Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. На прошлой неделе они побывали в штаб-квартирах Toyota, Suzuki и Yamaha, а теперь инспекция добралась до офисов Honda и Mazda.

На фото: Toyota Corolla Axio

Отметим, проверки начались после того, как перечисленные компании признались в нарушениях при сертификации транспортных средств. В частности, они рассказали о том, что испытания, необходимые для получения сертификатов, требуемых для массового производства, были проведены не в соответствии с правительственными спецификациями. При этом в Toyota, Suzuki, Yamaha, Honda и Mazda утверждают, что выпускаемые ими автомобили и мотоциклы всё же являются безопасными.

На фото: Toyota Corolla Fielder

Проверки касались как тех моделей, которые уже стали частью истории, так и тех, которые присутствуют на рынке до сих пор. Нынешний «сертификационный скандал» затронул в общей сложности 38 моделей, которые выпускались под пятью брендами. Из них шесть присутствуют на рынке и сейчас: речь идёт об автомобилях Toyota Yaris Cross (на заглавном фото), Toyota Corolla Fielder, Toyota Corolla Axio, Mazda Roadster RF и Mazda2, а также о мотоцикле Yamaha YZF-R1.

Известно, что по распоряжению японских властей поставки перечисленных шести моделей транспортных средств на данный момент приостановлены. Этот приказ о «паузе» будет отменён после того, как ведомство завершит проверки затронутых скандалом моделей на соответствие стандартам безопасности и экологичности. В случае, если в ходе инспекции всё-таки будут выявлены несоответствия, Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии намерено настаивать на проведении отзывной кампании. Кроме того, предполагается введение административных наказаний для производителей.

На фото: Mazda Roadster RF

Согласно обнародованным результатам внутренних расследований Honda, выявлены нарушения при испытаниях на уровень шума примерно у двух десятков моделей, которые уже сняты с производства: в их числе – CR-Z, Fit, Inspire и Vamo. Mazda обнаружила некорректные измерения при краш-тестах (модели уже не выпускаются), а также отметила наличие специального программного обеспечения, которое использовалось при замерах мощности 2,0-литрового двигателя актуального спорткара Roadster RF. В свою очередь в Suzuki признались в корректировке измерения тормозного пути грузопассажирской версии кей-кара Alto предыдущего поколения.

В прошлом году из-за скандала с сертификацией было временно остановлено производство нескольких моделей Toyota и Daihatsu. О том, что они возвращаются на конвейер, стало известно в феврале текущего года. Напомним, тогда проблемы затронули Daihatsu Mira e:S, Hijet Truck, Hijet Cargo и Atrai, ещё Toyota Pixis Epoch и Pixis Van, а кроме того, Subaru Pleo Plus («близнец» Mira e:S), Sambar Truck и Sambar (бейдж-инжиниринговые Hijet Truck и Hijet Cargo соответственно).

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