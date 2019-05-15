Импорт «праворулек» станет ощутимо дороже из-за нового регламента

Ещё подорожать обещает свидетельство о безопасности колёсного транспортного средства, без которого иномарку нельзя ввезти в страну.

У автомобилистов в Приморье снова появились проблемы с ввозом в страну праворульных машин с пробегом. Дело в том, что для оформления такой машины владельцу нужно получить свидетельство о безопасности колёсного транспортного средства (СБКТС). Оно уже за последний месяц успело ощутимо прибавить в цене, а с вступлением в силу новых правил его стоимость обещает увеличиться в несколько раз.

Жители Приморского края могли ещё в апреле получить СБКТС примерно за 5-6 тыс. рублей, а уже в текущем месяце на этот документ собственникам ввозных иномарок приходится тратить около 10 тыс. рублей. По информации издания vl.ru, документ подорожал отчасти из-за закрытия одной из трёх имевшихся в Приморском крае сертификационных лабораторий, а также из-за ужесточения требований к остальным организациям.

Так, раньше лаборатории могли по закону выдавать документ без осмотра автомобиля, для получения «бумажки» собственнику или агенту требовалось только сфотографировать машину и направить фотографии компании-сертификатчику. Согласно новым правилам, специалист лаборатории должен в обязательном порядке осмотреть автомобиль, с этой целью чаще всего к месту нахождения машины выезжает сотрудник. Из-за этого процедура уже сейчас стала дороже.

Однако, это далеко не последняя прибавка к ценнику. Дело в том, что в июле 2019 года правила снова изменятся. С этого момента начнёт применяться новый ГОСТ, появятся дополнительные требования Таможенного союза к лабораториям. Ввозимые в страну автомобили надо будет в обязательном порядке доставлять в организацию для проверки. Судя по всему, везти машины придётся на эвакуаторе, ведь их эксплуатация запрещена.

Лаборатории в обязательном порядке должны будут обзавестись площадками для осмотра машин и специальными разгонными полосами. По предварительным расчётам, на переоборудование понадобится около 30 млн рублей. Известно, что несколько компаний уже пытаются пройти аккредитацию в соответствии с новыми требованиями.

Известно, что на Дальнем Востоке пока что есть одна аккредитованная лаборатория с площадкой: она может за день принять не более 50 машин. Однако, по подсчётам, таких организаций в ДФО требуется не менее пяти. Предполагается, что цена свидетельства в июле 2019 года может взлететь до 25-50 тыс. рублей.

Для получения СБКТС нужно отправить в лабораторию заявление, пакет документов на машину и т.д. Сведения о выданном сертификате будут занесены во всероссийский специальный реестр. На процедуру уйдёт примерно одна неделя. Свидетельство нужно только для таможни, затем его не надо предъявлять ни в ГИБДД при регистрации, ни на техосмотре. Известно, что жители Приморья не довольны подорожанием услуги и планируют обратиться к губернатору края Олегу Кожемяко, чтобы он разобрался в вопросе.

Напомним, ранее подобная проблема была с обязательными устройствами системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которые требовалось устанавливать на «бэушные» праворульные иномарки. Однако, это правило временно отменили для «частников», ввозящих машины в Россию в личных целях. Пока что сообщается, что временный порядок действует до декабря текущего года.