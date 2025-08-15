Новинки ×
  Индийская Mahindra готовит целую россыпь брутальных SUV для глобального рынка

Компания Mahindra провела масштабное мероприятие, в рамках которого были представлены новая «тележка» и сразу четыре концепта на ее основе. Модели по мотивам этих шоу-каров начнут появляться с 2027 года. Причем объявлено, что машины станут глобальными.

В Индии сегодня, 15 августа, празднуют День независимости. И к этому событию приурочена масштабная презентация местного автопроизводителя Mahindra: на мероприятии под названием Freedom NU представили новую платформу NU_IQ (компания настаивает на таком написании) и аж четыре брутальных концепта, которые и построены на этой «тележке». Шоу-кары – это компактные кроссоверы Vision.S и Vision.X, «внедорожные» SUV под названием Vision.T и Vision.SXT. Но сначала про платформу.

Заявлено, что «тележка» NU_IQ походит для машин с различными силовыми установками, построенные на ней автомобили могут иметь передний или полный привод. Кроме того, в Mahindra уверяют, что модели на NU_IQ будут адресованы странам как с левосторонним, так и с правосторонним движением. Проще говоря, они станут глобальными. Индийские профильные медиа, в свою очередь, уточняют, что машины на новой платформе будут длиной от 3990 до 4320 мм, и что их предложат с бензиновыми или дизельными моторами, в виде гибридов или полноценных электрокаров. Других подробностей о технике пока нет.

Дизайн концептов разработан совместными усилиями индийской и, что иронично, британской студий (независимость Индия приобрела как раз от Британии). Mahindra Vision.X – самый спортивный из кроссоверов. Его фишки – двухъярусная головная оптика, единая плашка задних фонарей, глянцевый пластиковый обвес, камеры вместо привычных зеркал и крупный спойлер. Ручки передних дверей сделали выкидными, задних – спрятали сверху. Внутри установлены табло и сплющенный руль.

Кроссовер Vision.S имеет «прямоугольный» кузов, выдвижные ручки всех дверей, Г-образные фары и фонари с пиксельным узором. По бокам – небольшая лесенка и кофр. На крыше расположены дополнительные светильники. В салоне виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа разделены дефлектором необычной формы, аналогичные дефлекторы находятся и по краям экранов.

Mahindra Vision.T можно считать дальнейшим развитием другого прототипа – показанного еще в 2023-м чисто электрического Thar.e. Ну а Vision.SXT является разновидностью «тэшки», причем он представляет собой смесь кроссовера и пикапа: у него открытая грузовая платформа, но она небольшая, да и «борт» несплошной. Внутри этих машин установлен гигантский вертикальный планшет мультимедиа, SXT вдобавок получил нарочито простой рычаг коробки.

Серийные модели Mahindra по мотивам представленных сегодня концептов начнут появляться с 2027 года.

