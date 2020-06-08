Ineos Grenadier на первых фото: он действительно похож на старый Land Rover Defender!

Проект Ineos Grenadier очень воодушевляет поклонников настоящего оффроуда, так как воспроизводит на новом уровне лучшие качества старого Дефендера, снятого с производства в 2016 году. Новый Defender во всех отношениях машина прекрасная и интересная, вот только кузов у неё несущий, подвеска независимая, и этого поклонники старого «дефа» преемнику простить никак не могут. Нефтехимический магнат Джим Рэтклифф, стоящий за компанией Ineos Automotive, тоже обожает старый Defender. Он хотел выкупить у компании jaguar Land Rover права на его производство, но получил отказ. После этого он решил построить собственный Defender с нуля, для чего привлёк опытных специалистов из Magna Steyr и MBTech. Оригинальный внедорожник назвали Grenadier, с классическим Дефендером его роднит лишь концептуальное и внешнее сходство. Производство Grenadier начнётся в следующем году на заводе в Бридженде (Юный Уэльс), выкупленном у компании Ford.

В марте этого года Ineos достаточно подробно рассказала о технической начинке Grenadier. В основе внедорожника лежит мощная рама лестничного типа, к которой на продольных рычагах крепятся тракторные неразрезные мосты итальянской фирмы Carraro. Двигатели планируется закупать у BMW: это рядные 3,0-литровые бензиновые и дизельные агрегаты последнего поколения, но слегка дефорсированные ради улучшения надёжности и продления ресурса. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Привод — постоянный полный, с понижающей передачей в раздатке и возможностью принудительной блокировки всех трёх дифференциалов. В общем, хрестоматийный внедорожник в лучших традициях.

О внешности Grenadier ничего не было известно, кроме того, что это будет «нечто в стиле Дефендера», но сегодня в Сети одновременно всплыли шпионские фотографии закамуфлированного внедорожника во время доводочных испытаний (их можно посмотреть, например, на сайте журнала Auto Express) и его официальный тизер (на заглавном фото). Снимки не слишком информативные, но из них ясно главное — Grenadier действительно будет напоминать классический Defender, причём настолько сильно, что нельзя исключать судебного иска к Ineos со стороны JLR о защите авторских прав на дизайн. Grenadier имеет плоское лобовое стекло, плоскую отвесную корму, начерченные по линейке дверные проёмы и такую же, как у Дефендера форму капота. Но задний свес у пятидверки намного короче, чем у аналогичного «дефа», что, безусловно, благоприятно сказалось на геометрической проходимости идейного наследника.

Фотографий салона пока нет, но там близко не будет той роскоши, какой может похвастать Defender нового поколения. Grenadier будет весьма аскетичной машиной, без ковров, «лишней» шумоизоляции и прочих мешающих покорению бездорожья прибамбасов. Даже мультимедийной системы, говорят, не будет — только крепление для внешнего устройства, то бишь гаджета. Вместе с тем, эргономика и безопасность будут на голову выше, чем у классического Дефендера. В полу Grenadier предусмотрены дренажные отверстия для слива воды после преодоления брода, а в кузове и раме — достаточное количество отверстий для крепления дополнительного оборудования.

Grenadier будет иметь несколько модификаций кузова, в том числе пикап. Годовой тираж модели — 25 тысяч экземпляров. Цена — от 30 тысяч до 45 тысяч фунтов стерлингов. Для сравнения скажем, что новый Land Rover Defender стоит в Великобритании от 40 330 фунтов стерлингов. Потенциальным соперником Grenadier можно также назвать новый Ford Bronco, но пока неизвестно, будет ли Bronco продаваться за пределами Америки.