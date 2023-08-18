Infiniti представила предвестника QX80 нового поколения

Серийная версия внедорожника японской марки ожидается в 2025 году, а пока что дебютировал концепт с прибавкой Monograph.

Выпуск полноразмерного внедорожника Infiniti стартовал в 2004 году, изначально он назывался QX56. Модель базировалась на платформе F-Alpha, которая была в основе и родственного SUV Nissan Armada первого поколения. Большой SUV сменил поколение в 2010-м, а рестайлинг он пережил в 2014 году и тогда же сменил имя. С тех пор внедорожник продаётся под названием QX80. Теперь компания занимается разработкой модели третьего поколения, её предвестником стал концепт Infiniti QX Monograph.

На фото: концепт Infiniti QX Monograph

Премьера шоу-кара полноразмерного внедорожника прошла в рамках Monterey Car Week. Пока что производитель ограничился демонстрацией внешности концепта, салон и техника остались тайной. У концепта иные пропорции (по сравнению с нынешним SUV), плоская крыша, спойлер на верхней части почти вертикальной багажной двери. Ещё Infiniti QX Monograph получил иною форму бокового остекления, безрамочные двери, чёрные стойки и верх, что создало эффект парящей крыши.



Несмотря на визуальные изменения, в целом модели оставили «оквадраченные» линии, хотя смотрится экстерьер современнее. Переднюю часть украсили за счёт новой очень большой решётки радиатора с узором «ёлочкой», в центре располагается крупный подсвеченный по внутреннему контуру логотип марки. Ещё концепт QX Monograph получил «двухэтажную» головную оптику, где сверху находятся светодиодные ходовые огни, а ниже – основные блоки фар. В нижней части переднего бампера располагается лаконичный воздухозаборник с рисунком из частых горизонтальных полос.



Фонари у шоу-кара выполнены единой полосой, которая проходит через всю ширину пятой двери и заходит на задние крылья. Освещение выполнено под «клавиши цифрового пианино». Под этим элементом располагается название марки, написанное крупными буквами. В нижней части заднего бампера у QX Monograph видны пара широких прямоугольных патрубков выхлопной системы. Концептуальный внедорожник получил панорамную крышу и легкосплавные колёсные диски, которые сочетают в себе матовый хром, чёрный глянец и красные акценты.



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Как мы уже отметили, интерьер шоу-кара производитель решил держать в секрете. Ожидается, что QX80 нового поколения может получить большой горизонтальный 24-дюймовый дисплей, который объединит в себе цифровую приборку диагональю 12 дюймов и такого же размера тачскрин информационно-развлекательной системы. Ещё в салоне, вероятно, будет сенсорный блок управления климатической установкой и больше пространства для пассажиров третьего ряда.



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Информации о том, какая техника достанется следующему Infiniti QX80, пока нет. По предварительным данным, внедорожник может получить под капот новый турбомотор V6. Актуальный SUV, который базируется на той же платформе, что и Nissan Patrol (Y62), сейчас предлагается с бензиновым атмосферным V8 объёмом 5,6 литра, его отдача составляет 405 л.с., а максимальный крутящий момент – 560 Нм. Он работает в паре с семиступенчатым автоматом; привод – либо задний, либо полный.



Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Infiniti зарегистрировала новый индекс QX65. Не исключено, что он достанется купеобразной версии кроссовера QX60 (модель второго поколения была представлена в июне 2021 года).