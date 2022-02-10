Nissan может лишить внедорожники Armada и Patrol двигателя V8

Компания Nissan продаёт внедорожник Armada в Штатах с 2016 года, на других рынках эта модель известна как Patrol. Отметим, предыдущая Армада являлась оригинальной моделью, в основе которой был полноразмерный пикап Titan. Продажи Nissan Armada ощутимо просели в «ковидном» 2020-ом, когда американские дилеры реализовали лишь 19 640 единиц, что на 38,7% меньше, чем годом ранее. Однако в 2021-ом показатель снова пошёл вверх: клиенты купили 22 814 экземпляров (+16,2%), хотя до докризисных результатов, превышающих 32 тыс. шт., внедорожнику пока далеко.



На фото: актуальный внедорожник Nissan Armada

Рестайлинг Armada пережила в конце 2020 года. Тогда автомобиль получил новую светодиодную головную оптику, другие фонари, V-образную хромированную окантовку радиаторной решётки с чёрными горизонтальными плашками, а также иные бамперы и по-новому оформленные «противотуманки».

Кроме того, внедорожник снабдили другой мультимедийной системой, диагональ её возвышающегося над передней панелью тачскрина равна 12,3 дюйма. Ниже расположен новый блок управления климатической установкой. В ходе обновления модели оставили аналоговые приборы, но дополнили их 7-дюймовым дисплеем, опционально доступны новые экраны для пассажиров, сидящих сзади. Салон Armada рассчитан либо на семерых, либо на восьмерых седоков.



В ходе рестайлинга 2020 года в Nissan не стали менять «начинку», но модернизировали. Так, на американском рынке внедорожник сейчас оснащается только бензиновым «атмосферником» V8 объёмом 5,6 литра, его форсировали до 406 л.с. (максимальный крутящий момент – 560 Нм), ранее мощность была равна 395 л.с. (534 Нм). Этот двигатель работает в паре с семиступенчатым «автоматом», а привод – задний или полный.



Как сообщает Automotive News со ссылкой на дилеров бренда в США, Nissan может лишить Armada двигателя V8, заменив его битурбомотором V6 (подробностей о его технических характеристиках пока нет, однако, ожидается, что мощность и крутящий момент будут примерно такими же, как у нынешнего V8). Предполагается, что такое решение позволит повысить топливную экономичность модели. SUV с новой «начинкой», вероятно, появится в конце 2023 года.



На фото: салон актуального внедорожника Nissan Armada

Не исключено, что от двигателя V8 в итоге откажется и родственный внедорожник Patrol, который пережил обновление совсем недавно – в конце прошлого года. На основном для модели рынке – на Ближнем Востоке – Nissan Patrol предлагается ещё и с 275-сильным бензиновым V6 объёмом 4,0 литра. Помимо этого, здесь есть также версия Nismo, которая оснащается V8, форсированным до 428 л.с.

Стоит отметить, что, в случае, если информация подтвердится, Nissan окажется не единственной компанией, которая решила отказаться от двигателя V8 в пользу битурбомотора V6. Так, Toyota заменила в новой Sequoia V8 5.7 на гибридную установку, в основе которой лежит 3,4-литровый V6 (совокупная отдача — 443 л.с. и 790 Нм). Ещё Lexus LX текущего модельного года оснащается 415-сильным V6 (649 Нм) вместо того же двигателя V8.

