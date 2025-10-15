Infiniti QX50 ещё поживёт: кроссоверу доработали салон

Премиальный суббренд компании Nissan анонсировал слегка модернизированный паркетник, адресованный китайскому рынку. Модели отрядили новый планшет мультимедиа, хотя больше он не стал, да и второй экран никуда не делся.

Кроссовер Infiniti QX50 в актуальном поколении пребывает с 2017-го, его выпуск ведется в Мексике и Китае. Особых успехов модель так и не добилась, и, по предварительным данным, уже к концу текущего года производство пятидверки на мексиканском заводе свернут. То есть QX50 покинет США, свой главный рынок. А вот в Поднебесной паркетник задержится, хотя там продажи совсем мизерные: марка анонсировала посвежевший автомобиль.

Внешне китайский Infiniti QX50 не изменился – доработан интерьер. Как и прежде, по центру установлены два дисплея, однако верхний планшет теперь возвышается над передней панелью, а не встроен в нее. Из-за этого центральные дефлекторы обдува пришлось перенести под экран (у дореформенной модели они по бокам от тачскрина). Сам планшет крупнее не стал (8 дюймов). Нижний экран (7 дюймов) реформы вовсе не затронули: он все так же в окружении физических кнопок, оставили даже архаичный дисковод.

Про новые возможности мультимедиа ничего не говорится. Да и не совсем понятно, зачем Infiniti вообще понадобилась такая модернизация. К слову, салоны китайских Nissan Qashqai и X-Trail предыдущих поколений после обновления выглядят куда современнее, чем интерьер премиального QX50.

Как и раньше, для кроссовера Infiniti еще предусмотрены панорамный люк, аудиосистема Bose с 17 динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаная обивка, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Технику менять не стали. Паркетник Infiniti QX50 оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo (245 или 261 л.с.) с изменяемой степенью сжатия и вариатором. Привод передний или полный.

Цены модели с модернизированным интерьером еще не объявлены. QX50 со старым салоном сейчас стоит 350 800 – 391 800 юаней (примерно 3,9 млн – 4,4 млн рублей по текущему курсу).