Предыдущему Nissan X-Trail продлили конвейерную жизнь: кроссовер получил новый салон

Китай стал первой страной, где появился непосредственно Nissan X-Trail новой, четвертой по счету генерации (его американского брата Nissan Rogue в расчет не берем): там продажи стартовали в 2021 году. Однако кроссовер с турботройкой не оправдал надежд компании, так что одновременно со свежим SUV в Поднебесной было решено продавать модель предыдущего поколения. Чтобы машины не путали, «третьему» X-Trail, как водится, присвоили фамилию – с китайского ее можно перевести как Honor (или Glory). И в отставку прежний кроссовер не собирается: в Китае только что представили модернизированную версию. Машины двух поколений производит СП Dongfeng Nissan. К слову, в Поднебесной также одновременно присутствуют два поколения младшего паркетника Qashqai.

Если предыдущий китайский Кашкай в прошлом году получил внешность в актуальном фирменном стиле, то дизайн экстерьера Nissan X-Trail Honor менять не стали. Разве что кроссовер получил новую эмблему марки, ну и еще кузов может быть окрашен в новый «небесно-серый» цвет. А вот интерьер «третьего» X-Trail переделали – он теперь почти такой же, как у рестайлингового Nissan Qashqai прежнего поколения.

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Модернизирована передняя панель. Nissan X-Trail также досталась новая мультимедийная система с планшетом диагональю 12,3 дюйма, который вдобавок возвышается над панелью (у дореформенной модели 9-дюймовый экран встроен в нее). Из-за внедрения «парящего» тачскрина центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже – и это теперь три «кругляша», а не пара прямоугольников. Еще X-Trail обрел новый блок управления «климатом». Наконец, предусмотрена «кожаная» обивка синего цвета.

Nissan X-Trail Honor предложен лишь в двух комплектациях. Базовая имеет 17-дюймовые колеса, упомянутый планшет, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль, систему слежения за разметкой. Версия подороже – это еще светодиодная головная оптика (у начального варианта – галогенные фары) и панорамный люк.

Как и прежде, «третий» X-Trail оснащен бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 2.0 (151 л.с.) и вариатором. Привод только передний.

За Nissan X-Trail с новым салоном просят 160 800 – 166 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,76 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу. Кроссовер четвертой генерации с турботройкой 1.5 VC-Turbo (204 л.с.) с переменной степенью сжатия обойдется минимум в 179 900 юаней (2 млн рублей). Свежий SUV еще бывает в виде гибрида с фирменной системой e-Power (от 189 900 юаней или 2,08 млн рублей).