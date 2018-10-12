Иномарки в России могут подорожать. Почему?

В правительстве обсуждают предложение по увеличению утильсбора на 30%. Строго говоря, его обязаны платить все компании, которые отправляют автомобили на наш рынок. Однако увеличение этого платежа бьёт только по производителям тех машин, которые импортируются в Россию.

Объяснение этому простое: компаниям, которые выпускают автомобили в России, уплаченный утильсбор неофициально компенсируют (с помощью промышленных субсидий из бюджета). Так что для них увеличение платежа не будет иметь значения – всё, что было потрачено, в любом случае вернётся. Однако за ввозимые иномарки утильсбор никто не компенсирует, так что для таких компаний любой рост – это удар «по карману».

Реагируют компании вполне логично: повышают российские цены на все ввозимые модели. Так что, в случае одобрения предложения по увеличению утильсбора на 30%, стоит ждать подорожания иномарок. Сколько именно прибавят в цене машины, предсказать невозможно, так как ставка утильсбора является фиксированной, а стоимость у всех автомобилей разная: это значит, что в розничных ценниках прибавка к утильбору будет занимать разную долю.

Напомним, утильсбор в РФ в текущем году уже повышался. С 1 апреля 2018-го на 16% вырос платёж за новые автомобили с объёмом двигателя до 1 литра (за каждую машину нужно уплатить 33 000 рублей). Заметнее всего (на 90%) вырос размер сбора для ТС с моторами объёмом от 1 до 2 литров (84 000 рублей). Для машин с двигателями объёмом от 2 до 3 литров утильсбор увеличился на 49% до 126 000 рублей. Ставки для авто с моторами от 3 до 3,5 литра, а также более 3,5 л в апреле не менялись, они составляют 114 600 и 181 600 рублей соответственно.

В случае увеличения утильсбора на 30%, платеж (для новых автомобилей) составит: для ТС с двигателями объёмом менее 1 л 42 900 рублей для ТС с двигателями от 1 до 2 л 109 200 рублей для ТС с двигателями от 2 до 3 л 163 800 рублей для ТС с двигателями от 3 до 3,5 л 148 980 рублей для ТС с двигателями объёмом более 3,5 л 236 080 рублей

Как сообщает «Коммерсант», по задумке правительства, дополнительные средства, вырученные от увеличения утильсбора за импортные иномарки, нужно пустить на поддержку… экспорта. То есть на финансирование отправки автомобилей, выпущенных в России, на зарубежные рынки.

Увеличение утильсбора способно вызвать не только подорожание ввозных иномарок в РФ. Другим возможным последствием может стать сокращение импорта. В текущем году количество ввезённых в Россию новых машин только-только начало расти: за первую половину 2018 года прирост составил 22,6%.