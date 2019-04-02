Интерьер будущих моделей Hyundai: сенсорный руль и многослойный щиток приборов

Компания Hyundai показала, как будет выглядеть место водителя в её новых автомобилях. Работа над концепцией интерьера будущего ведётся с 2015 года и пока не закончена.

Известно, что в каждой шутке – лишь доля шутки: вчера, в День дурака, фирма Kia анонсировала интерьер автомобиля, в котором вместо руля установлен планшет с двумя большими экранами для левой и правой рук соответственно, а сегодня Hyundai, которой принадлежит Kia, опубликовала вполне серьёзный релиз о том, что руль её будущих автомобилей в каком-то смысле действительно превратится в планшет! Отличие от шуточной новости состоит лишь в том, что руль новых Hyundai (и, вероятно, Kia) сохранит круглую форму, и угол поворота по-прежнему нужно будет задавать его вращением, а не скролингом пальцев по сенсорным экранам, но сами экраны, причём довольно крупные, на руле появятся.

Новая концепция интерьера разрабатывается европейским подразделением Hyundai с 2015 года, перед инженерами стоит полная противоречий задача: интегрировать в автомобиль современные цифровые сервисы и при этом снизить информационную нагрузку на водителя, сделать так, чтобы он меньше отвлекался от дороги. Разработчики решили, что будет правильно, если руки водителя будут всё время находиться на руле, и сначала снабдили спицы мультифункциональными сенсорными панелями, наподобие тех, что сейчас применяет Mercedes-Benz, но затем эти сенсоры трансформировались в большие настраиваемые тач-скрины с тактильной обратной связью. Из-за большой площади этих экранов руль тестового прототипа напоминает «баранку» старого Opel Kadett, но для серийных машин дизайнеры наверняка придумают какое-нибудь более изящное решение. На рулевые сенсорные экраны можно выводить любые иконки, а их расположение подгонять под пальцы конкретного водителя и сохранять в памяти. Крупный размер иконок должен снизить время визуального контроля.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Щиток приборов у новых Hyundai будет виртуальным, но этим теперь никого не удивишь, а «фишка» состоит в том, что на корейских машинах виртуальный щиток будет многослойным. Конкретно на тестовом прототипе слоёв два, один отстоит от другого на 6 мм, и тот, что ближе к водителю, выполнен прозрачным. Такого небольшого зазора вполне достаточно, чтобы создать с помощью двух экранов эффект 3D-картинки и вынести на передний план наиболее важную для водителя информацию, сфокусировать на ней взгляд.

Сенсорный руль и многослойный щиток приборов уже прошли натурные испытания с привлечением волонтёров на прототипах Hyundai i30 и доказали свою эффективность, то есть практически не вызывали у водителей замешательства и раздражения. Тем не менее Hyundai подчёркивает, что концепция пока сырая и будет дорабатываться, так что в ближайшее время в корейских машинах мы её не увидим.