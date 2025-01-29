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Интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год

29.01.2025 28 1 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по предложению и ценам на электрокары с пробегом, а также интерес пользователей платформы к этой категории автомобилей. Оказалось, что интерес к электрокарам вырос год к году на 9,7%, а предложение осталось на уровне 2023 года. 

По данным Авито Авто, в 2024 году наиболее заметный интерес пользователи платформы проявляли к автомобилям марки Zeekr, которая получила долю 28,65%. На втором месте – Tesla с 18,32%, а на третьем – Nissan с долей 15,22%. Также в топ-5 по популярности вошли Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%). В топ-5 по количеству объявлений вошли эти же марки.

Среди моделей по заинтересованности пользователей лидирует Zeekr 001 с долей 16,26%. Вторую строку занял Nissan Leaf, получивший 14,72%, третью – Tesla Model 3 с 8,22%. Четвертое место – у Zeekr X, чья доля составила 5,7%. А замыкает пятерку лидеров Tesla Model S с 3,71%. Также в топ-10 вошли Zeekr 009, Tesla Model Y, Zeekr 007, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Х. Лидером по динамике популярности стал Zeekr 009: за год показатель вырос в 3,6 раза.

Рост популярности электромобилей у российских автолюбителей свидетельствует о повышении доверия к новым прогрессивным технологиям, более экономичному использованию личного транспорта. С другой стороны, этот показатель демонстрирует и эффективность предпринимаемых Правительством РФ мер для развития отрасли в рамках федерального проекта «Электроавтомобили и водородные автомобили». В частности, запущены программы льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, субсидирования создания «быстрых» ЭЗС, количество которых уже более 2,2 тысяч единиц, в регионах действует льготное налогообложение и льготы по оплате парковки. Общее же количество электромобилей, зарегистрированных в стране на данный момент, превышает 60 тысяч единиц.
Михаил Каминский
заместитель министра экономического развития России

Наш авторынок сегодня тесно связан с китайским автопромом. И поскольку Россия является для производителей из Поднебесной одним из приоритетных направлений, то ассортимент и количество представленных в нашей стране китайских электрокаров растет. Это напрямую влияет на развитие рынка авто с пробегом: чем больше новых машин поступает в страну сегодня, тем более разнообразным и доступным становится выбор авто с пробегом завтра. Мы наблюдаем тренд на снижение средних цен – например, у Zeekr стоимость снизилась на 5,1% год к году. При этом интерес к электромобилям с пробегом демонстрирует уверенный рост – на 9,7% год к году, а лидером по динамике среди марок стал все тот же Zeekr с показателем 91,8%. В условиях такой ценовой ситуации и высокой заинтересованности в электрокарах особенно важно иметь надежный инструмент для анализа стоимости. Именно поэтому пользователи платформы сейчас могут выбрать более выгодные по цене предложения, обращая внимание на показатели Авито Оценки – сервиса, который определяет реальную стоимость авто, исходя из её параметров и ситуации на рынке.
Андрей Ковалев
директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито

Топ-10 электрокаров с пробегом по доле в заинтересованности пользователей платформы Авито Авто, 2024 г., Россия

МаркаМодельДоля в интересеСредняя цена, руб.
Zeekr00116,26%6 099 000
NissanLeaf14,72%870 000
TeslaModel 38,22%3 500 000
ZeekrX5,7%4 000 000
TeslaModel S3,71%3 550 000
Zeekr0093,36%9 900 000
TeslaModel Y3,21%4 900 000
Zeekr0072,97%5 190 000
VolkswagenID.42,31%3 780 000
TeslaModel X2,28%5 200 000
авторынок авто с пробегом электромобиль
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1 комментарий
29.01.2025 14:03
Papirus

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