Интерес к новым автомобилям с роботизированными коробками передач вырос на 87,6%

По данным Авито Авто, пользователи платформы Авито Авто больше интереса проявляют к автомобилям с «механикой»: их доля составила 32,19%. Наиболее востребованной машиной здесь является ВАЗ (LADA) Granta (29,63% от интереса в категории).
На втором месте по популярности – машины с гидротрансформаторным автоматом, чья доля равна 27,42%. Лидер в этой категории – Geely Monjaro с 6,03% от всего интереса к автомобилям с классическими АКП. Третье место досталось роботу: авто с такой коробкой получили 26,56% от интереса пользователей платформы. Среди моделей в этой категории по популярности лидирует Haval Jolion (9,76%). Доля вариатора заметно меньше – 13,84%, а лидирует в этой категории OMODA C5 с 14,95% от всего интереса к машинам с коробкой передач этого типа.
Наиболее динамично растет интерес к новым авто с роботом – на 87,6% год к году, тогда как ближайший конкурент по темпам роста – вариатор – демонстрирует прирост в два раза меньше, на 42,3%. Это отражает общемировой тренд на автоматизацию управления автомобилем при сохранении высокой эффективности трансмиссии. Роботизированные коробки передач становятся всё более совершенными, предлагая водителям оптимальный баланс между комфортом управления и динамическими характеристиками. При этом важно понимать, что независимо от типа трансмиссии одним из ключевых факторов успешной покупки автомобиля является надежность продавца. Именно поэтому мы рекомендуем обращать внимание на стикер «Надежный партнер» при выборе автомобиля на платформе – это возможность совершения безопасной сделки и профессионального подхода к процессу купли-продажи.
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