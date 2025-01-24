Интерес к новым автомобилям с роботизированными коробками передач вырос на 87,6%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по интересу со стороны пользователей платформы к новым автомобилям с различными типами коробок передач. Оказалось, что пока наиболее востребованы машины на «механике».

По данным Авито Авто, пользователи платформы Авито Авто больше интереса проявляют к автомобилям с «механикой»: их доля составила 32,19%. Наиболее востребованной машиной здесь является ВАЗ (LADA) Granta (29,63% от интереса в категории).

На втором месте по популярности – машины с гидротрансформаторным автоматом, чья доля равна 27,42%. Лидер в этой категории – Geely Monjaro с 6,03% от всего интереса к автомобилям с классическими АКП. Третье место досталось роботу: авто с такой коробкой получили 26,56% от интереса пользователей платформы. Среди моделей в этой категории по популярности лидирует Haval Jolion (9,76%). Доля вариатора заметно меньше – 13,84%, а лидирует в этой категории OMODA C5 с 14,95% от всего интереса к машинам с коробкой передач этого типа.