Трансмиссия ×
  • Интерес к новым автомобилям с роботизированными коробками передач вырос на 87,6%

Интерес к новым автомобилям с роботизированными коробками передач вырос на 87,6%

24.01.2025 50 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по интересу со стороны пользователей платформы к новым автомобилям с различными типами коробок передач. Оказалось, что пока наиболее востребованы машины на «механике». 

По данным Авито Авто, пользователи платформы Авито Авто больше интереса проявляют к автомобилям с «механикой»: их доля составила 32,19%. Наиболее востребованной машиной здесь является ВАЗ (LADA) Granta (29,63% от интереса в категории).

На втором месте по популярности – машины с гидротрансформаторным автоматом, чья доля равна 27,42%. Лидер в этой категории – Geely Monjaro с 6,03% от всего интереса к автомобилям с классическими АКП. Третье место досталось роботу: авто с такой коробкой получили 26,56% от интереса пользователей платформы. Среди моделей в этой категории по популярности лидирует Haval Jolion (9,76%). Доля вариатора заметно меньше – 13,84%, а лидирует в этой категории OMODA C5 с 14,95% от всего интереса к машинам с коробкой передач этого типа.

Наиболее динамично растет интерес к новым авто с роботом – на 87,6% год к году, тогда как ближайший конкурент по темпам роста – вариатор – демонстрирует прирост в два раза меньше, на 42,3%. Это отражает общемировой тренд на автоматизацию управления автомобилем при сохранении высокой эффективности трансмиссии. Роботизированные коробки передач становятся всё более совершенными, предлагая водителям оптимальный баланс между комфортом управления и динамическими характеристиками. При этом важно понимать, что независимо от типа трансмиссии одним из ключевых факторов успешной покупки автомобиля является надежность продавца. Именно поэтому мы рекомендуем обращать внимание на стикер «Надежный партнер» при выборе автомобиля на платформе – это возможность совершения безопасной сделки и профессионального подхода к процессу купли-продажи.
Артем Хомутинников
руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито
авторынок новые авто трансмиссия
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Дорого, долго и не те: проблемы рынка запчастей для китайских автомобилей Впервые какие-либо значимые продажи китайских автомобилей на российском рынке начались еще 20 лет назад. Но в то время они особого интереса не вызывали: при неважном качестве, проблемах с за... 226 1 1 24.01.2025
Статьи / Авторынок Выбираем рамный внедорожник с пробегом за 500 тысяч рублей: семиместные есть, надёжных – нет Купить рамный внедорожник «просто ради интереса» сложнее, чем от нечего делать вступить в ряды масонов или секты солнцеедов. Его нужно покупать вдумчиво, досконально понимая, зачем он нужен... 1460 24 0 22.01.2025
Статьи / Путешествия Сможет ли старый Москвич доехать в Арктику на самый север Якутии? У большинства людей есть представление, что Арктика – это что-то непролазное и труднодоступное. А мы с друзьями захотели сломать эти стереотипы поездкой на «Москвиче» за 70 000 рублей. Люди... 1348 4 2 21.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67422 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 54257 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 21977 2 2 14.01.2025
Обсуждаемое
24 Внедорожник Выбираем рамный внедорожник с пробегом за 500 тысяч рублей: семиместные есть, надёжных – нет
5 Седан Крушение немецких авторитетов: как Lexus LS 400 покорил рынок США
4 СССР Сможет ли старый Москвич доехать в Арктику на самый север Якутии?
Новые комментарии
Change privacy settings