Автоспорт ×

Итоги 1 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2021

30.04.2021 55 0 0

В четверг, 29 апреля, на самой известной британской трассе Silverstone прошла первая гонка нового сезона виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, проводящегося при поддержке нефтегазовой компании Роснефть. Победу на этом старте одержал российский пилот команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team Кирилл Антонов. Стартовав четвертым по итогам квалификации, он опередил на достаточно солидное для гонок время обладателя поул-позиции итальянца Алессандро Оттавиани. Разрыв на финише составил более 9 секунд.

 

Партнерский материал

Напомним, что в этом сезоне право участия в гонках получили не только симрейсеры из России, но и сильнейшие киберспортсмены мира. В решающий заезд этапа путевки получили 5 гонщиков из Европы, которые показали лучшее время в отборочном этапе. Но, несмотря на серьезный уровень подготовки соперников, россияне составили им серьезную конкуренцию. А Кирилл Антонов получил очки не только за победу, но и за лучшее время круга в гонке. Третье место осталось за словаком Бенсе Банки из команды DORR Esports. Еще один пилот из Словакии, Кристиан Юхаш, квалифицировавшийся в первом ряду стартовой решетки, провел боевую гонку, совершив несколько разменов по ходу всей дистанции заезда, но в итоге закончил ее на исходной четвертой позиции. Пятерку замкнул Егор Огородников, который также, как и Антонов, представляет команду LADA Sport ROSNEFT eRacing Team. Из-за ошибки в квалификации он стартовал только девятым, однако скорость и активность в атакующих действиях в боевом заезде дали ему шанс реабилитироваться и финишировать в ТОП-5 первого этапа.​

После первого этапа в общем зачете чемпионата Алессандро Оттавиани занимает первое место – 160 очков, на втором месте Кирилл Антонов – 157 очков, а третья позиция за Бенсе Банки, который имеет в своем активе 136 зачетных очков.

Кирилл Антонов, победитель гонки 1 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

«В квалификации у меня был серьёзный запас по времени над соперниками. Даже не «собрав» идеальный круг, я занял 4 место на старте и понимал, что нужно потихоньку начинать бороться за лидерство с самого старта. Мне это удалось, а дальше важно было ехать быстро и стабильно, чтобы как можно дальше уехать от соперников. Грамотная работа с пит-стопом также помогла мне увеличить отрыв и в итоге стать победителем первой гонки сезона».

Чемпионат продолжается! Уже 3 мая стартует отборочная часть его второго этапа, а финальная гонка стадии состоится 19 мая на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Как и прежде, все участники будут стартовать на виртуальной копии автомобиля LADA Vesta Sport TCR класса «Туринг». Подробности на официальной странице чемпионата  

Трансляция чемпионата

Календарь оставшихся этапов:

2 этап. Отборочный этап – 03-16 мая, гонка – 19 мая. Трасса Spa-Francorchamps

3 этап. Отборочный этап – 07-20 июня, гонка – 23 июня. Трасса Suzuka

4 этап. Отборочный этап – 13-26 сентября, гонка – 29 сентября. Трасса Moscow Raceway

5 этап. Отборочный этап – 04-17 октября, гонка – 20 октября. Трасса Imola

6 этап. Отборочный этап – 01-14 ноября, гонка – 17 ноября. Трасса Hokkenheimring

Гранд-финал – декабрь.

Россия автоспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика TMPS: стоит ли ставить систему контроля давления в шинах и как её ломают в шиномонтаже Ещё не так давно система TPMS считалась атрибутом автомобиля очень высокого класса. Сейчас она встречается всё чаще и чаще, и, скорее всего, скоро наступит то время, когда эту систему застав... 158 0 0 30.04.2021
Статьи / Интервью Анатолий Калицев, Renault: «TCe 150 по ресурсу превосходит наш 2-литровый мотор» С экспертом по потребительским свойствам автомобилей Renault мы говорим о новом Дастере и соплатформенных моделях, турбомоторах и вариаторах, а также особенностях российского автомобильног... 949 2 0 30.04.2021
Статьи / Тесты От черного доктора до ралли-марафона: хорошо ли ты разбираешься в советских универсалах? Универсалы в Советском Союзе были вещью желанной и нужной, но далеко не всегда доступной. «Двоек» выпускали маловато, до «четверки» дело дошло не скоро, да и доплачивать за «универсальный» к... 2016 0 1 29.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 152848 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 128385 33 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 85067 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings