Итоги 1 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2021

В четверг, 29 апреля, на самой известной британской трассе Silverstone прошла первая гонка нового сезона виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, проводящегося при поддержке нефтегазовой компании Роснефть. Победу на этом старте одержал российский пилот команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team Кирилл Антонов. Стартовав четвертым по итогам квалификации, он опередил на достаточно солидное для гонок время обладателя поул-позиции итальянца Алессандро Оттавиани. Разрыв на финише составил более 9 секунд.

Партнерский материал

Напомним, что в этом сезоне право участия в гонках получили не только симрейсеры из России, но и сильнейшие киберспортсмены мира. В решающий заезд этапа путевки получили 5 гонщиков из Европы, которые показали лучшее время в отборочном этапе. Но, несмотря на серьезный уровень подготовки соперников, россияне составили им серьезную конкуренцию. А Кирилл Антонов получил очки не только за победу, но и за лучшее время круга в гонке. Третье место осталось за словаком Бенсе Банки из команды DORR Esports. Еще один пилот из Словакии, Кристиан Юхаш, квалифицировавшийся в первом ряду стартовой решетки, провел боевую гонку, совершив несколько разменов по ходу всей дистанции заезда, но в итоге закончил ее на исходной четвертой позиции. Пятерку замкнул Егор Огородников, который также, как и Антонов, представляет команду LADA Sport ROSNEFT eRacing Team. Из-за ошибки в квалификации он стартовал только девятым, однако скорость и активность в атакующих действиях в боевом заезде дали ему шанс реабилитироваться и финишировать в ТОП-5 первого этапа.​

После первого этапа в общем зачете чемпионата Алессандро Оттавиани занимает первое место – 160 очков, на втором месте Кирилл Антонов – 157 очков, а третья позиция за Бенсе Банки, который имеет в своем активе 136 зачетных очков.

Кирилл Антонов, победитель гонки 1 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

«В квалификации у меня был серьёзный запас по времени над соперниками. Даже не «собрав» идеальный круг, я занял 4 место на старте и понимал, что нужно потихоньку начинать бороться за лидерство с самого старта. Мне это удалось, а дальше важно было ехать быстро и стабильно, чтобы как можно дальше уехать от соперников. Грамотная работа с пит-стопом также помогла мне увеличить отрыв и в итоге стать победителем первой гонки сезона».

Чемпионат продолжается! Уже 3 мая стартует отборочная часть его второго этапа, а финальная гонка стадии состоится 19 мая на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Как и прежде, все участники будут стартовать на виртуальной копии автомобиля LADA Vesta Sport TCR класса «Туринг». Подробности на официальной странице чемпионата

Трансляция чемпионата

Календарь оставшихся этапов:

2 этап. Отборочный этап – 03-16 мая, гонка – 19 мая. Трасса Spa-Francorchamps

3 этап. Отборочный этап – 07-20 июня, гонка – 23 июня. Трасса Suzuka

4 этап. Отборочный этап – 13-26 сентября, гонка – 29 сентября. Трасса Moscow Raceway

5 этап. Отборочный этап – 04-17 октября, гонка – 20 октября. Трасса Imola

6 этап. Отборочный этап – 01-14 ноября, гонка – 17 ноября. Трасса Hokkenheimring

Гранд-финал – декабрь.