Итоги 1 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2021

Партнерский материал
Напомним, что в этом сезоне право участия в гонках получили не только симрейсеры из России, но и сильнейшие киберспортсмены мира. В решающий заезд этапа путевки получили 5 гонщиков из Европы, которые показали лучшее время в отборочном этапе. Но, несмотря на серьезный уровень подготовки соперников, россияне составили им серьезную конкуренцию. А Кирилл Антонов получил очки не только за победу, но и за лучшее время круга в гонке. Третье место осталось за словаком Бенсе Банки из команды DORR Esports. Еще один пилот из Словакии, Кристиан Юхаш, квалифицировавшийся в первом ряду стартовой решетки, провел боевую гонку, совершив несколько разменов по ходу всей дистанции заезда, но в итоге закончил ее на исходной четвертой позиции. Пятерку замкнул Егор Огородников, который также, как и Антонов, представляет команду LADA Sport ROSNEFT eRacing Team. Из-за ошибки в квалификации он стартовал только девятым, однако скорость и активность в атакующих действиях в боевом заезде дали ему шанс реабилитироваться и финишировать в ТОП-5 первого этапа.
После первого этапа в общем зачете чемпионата Алессандро Оттавиани занимает первое место – 160 очков, на втором месте Кирилл Антонов – 157 очков, а третья позиция за Бенсе Банки, который имеет в своем активе 136 зачетных очков.
Кирилл Антонов, победитель гонки 1 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship:
«В квалификации у меня был серьёзный запас по времени над соперниками. Даже не «собрав» идеальный круг, я занял 4 место на старте и понимал, что нужно потихоньку начинать бороться за лидерство с самого старта. Мне это удалось, а дальше важно было ехать быстро и стабильно, чтобы как можно дальше уехать от соперников. Грамотная работа с пит-стопом также помогла мне увеличить отрыв и в итоге стать победителем первой гонки сезона».
Чемпионат продолжается! Уже 3 мая стартует отборочная часть его второго этапа, а финальная гонка стадии состоится 19 мая на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Как и прежде, все участники будут стартовать на виртуальной копии автомобиля LADA Vesta Sport TCR класса «Туринг». Подробности на официальной странице чемпионата
Трансляция чемпионата
Календарь оставшихся этапов:
2 этап. Отборочный этап – 03-16 мая, гонка – 19 мая. Трасса Spa-Francorchamps
3 этап. Отборочный этап – 07-20 июня, гонка – 23 июня. Трасса Suzuka
4 этап. Отборочный этап – 13-26 сентября, гонка – 29 сентября. Трасса Moscow Raceway
5 этап. Отборочный этап – 04-17 октября, гонка – 20 октября. Трасса Imola
6 этап. Отборочный этап – 01-14 ноября, гонка – 17 ноября. Трасса Hokkenheimring
Гранд-финал – декабрь.
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