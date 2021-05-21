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Итоги 2 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2021

21.05.2021 71 0 1

19 мая на виртуальной версии бельгийской трассы Спа-Франкоршам состоялась гонка второго этапа киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который организован при поддержке нефтегазовой компании Роснефть. Вся гонка состояла из сплошной борьбы между стартовавшими с первого ряда Флорианом Хассе (Dorr Esports), Кириллом Антоновым (LADA Sport ROSNEFT eRacing Team), Бенсе Банки (Dorr Esports) и Мартином Барной (Triple A Esports).

 

Партнерский материал​

Немецкий пилот стартовал с поул-позиции и к первому повороту «Ле Сурс» входил бок о бок с машиной Антонова, но россиянин слишком широко вышел из самого медленного участка трассы и пропустил вперед Банки и Барну, откатившись на четвертую позицию. Пока Флориан Хассе отрывался от соперников на первых кругах, Кирилл и Мартин немного застряли за Бенсе Банки. Темп словака был явно ниже, и он лишь сдерживал остальных. Антонов постоянно атаковал Барну, который стойко выдерживал прессинг и не допускал ошибок. Но в начале четвёртого круга оборона Мартина пала: Кирилл на прямой обошел по внутреннему радиусу венгерского гонщика и вышел на третье место.

После обязательных пит-стопов на середине дистанции рядом оказались Флориан Хассе, Кирилл Антонов и Бенсе Банки, которые устроили тройное сражение за первое место. На 12-м круге в повороте «Брюссель» Антонову удалось в чистой борьбе вырваться на первое место, но четырьмя кругами спустя на выходе из левого изгиба «Ле Комб» его сначала прошел Хассе, а затем и Банки сломил его сопротивление. На предпоследнем круге Антонов совершил атаку на Банки в «Автобусной остановке» и вернул себе вторую позицию как в гонке, так и по итогам всего заезда. Третьим финишировал Бенсе Банки. Алессандро Оттавиани занял четвертое место, опередив Павла Муконина. Неплохо провел гонку и дебютант чемпионата венгр Адам Пинц: стартовав пятым по итогам квалификации, гонщик уверенно держался на трассе и обходил соперников. Ему удалось финишировать шестым с отставанием от лидера в 5 секунд. 

Флориан Хассе (Германия), победитель гонки 2 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

«С самого старта гонки была очень упорная борьба, но при этом мне удалось перед заездом на пит-стоп создать небольшой задел, что и стало ключевым фактором в сохранении лидирующей позиции. А далее и вплоть до самого финиша борьба только нарастала, прессинг со стороны Антонова и Банки не заканчивался, атаки соперников были на каждом участке трассы, но для меня было сегодня очень важно одержать победу, особенно на фоне относительной неудачи в Сильверстоуне, где у меня возникли определенные проблемы. Сейчас я очень доволен результатом».

Кирилл Антонов (Россия), серебряный призер гонки 2 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

«Гонка обещала быть тяжелой, так и получилось. В квалификации мы применили командную тактику, но воспользоваться в полной мере ей не удалось. В гонке самым тяжелым для меня получился отрезок после пит-стопа: я понимал, что придется бороться с двумя сокомандниками в одиночку, поэтому приходилось выкладываться на 110%. В какой-то момент мне даже удалось возглавить заезд, но в ходе не совсем корректного со стороны Флориана маневра я откатился на 3-е место, после чего принял решение разорвать тандем лидеров и финишировать хотя бы на одну позицию выше, что у меня и получилось».

 Чемпионат продолжается! 7 июня стартует отборочная часть третьего этапа, а финальная гонка стадии состоится 23 июня на японской трассе Сузука. Как и прежде, все участники будут стартовать на виртуальной копии автомобиля LADA Vesta Sport TCR класса «Туринг». Подробности на официальной странице чемпионата.  

Календарь оставшихся этапов:

3 этап. Отборочный этап – 07-20 июня, гонка – 23 июня. Трасса Suzuka.

4 этап. Отборочный этап – 13-26 сентября, гонка – 29 сентября. Трасса Moscow Raceway.

5 этап. Отборочный этап – 04-17 октября, гонка – 20 октября. Трасса Imola.

6 этап. Отборочный этап – 01-14 ноября, гонка – 17 ноября. Трасса Hokkenheimring.

Гранд-финал – декабрь.

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