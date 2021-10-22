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Итоги 5 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship

22.10.2021 26 0 0

На виртуальной версии автодрома им. Энцо и Дино Феррари состоялась гонка пятого этапа киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, организованный при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Победу в напряженной борьбе по итогам 45-минутного заезда одержал пилот команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team Кирилл Антонов. 

 

Партнерский материал

По итогам квалификации 18-летний симрейсер из Твери показал второй результат, но сразу после старта гонки в повороте Тамбурелло по внешнему радиусу обогнал начинавшего борьбу с поула словака Бенце Банки. Антонов сумел сохранить лидерство, выдержав прессинг сначала со стороны самого Банки, а после пит-стопов – еще одного преследователя, Алессандро Оттавиани. Итальянец не лучшим образом провел квалификацию и стартовал только пятым, но в первой половине гонки вышел на третье место, а после обязательных остановок для смены шин даже опередил Банки в борьбе за второе место.

Победа позволила Кириллу Антонову еще больше укрепить лидерство в общем зачете турнира перед финальным этапом, который состоится 17 ноября на виртуальной версии немецкой трассы Хоккенхаймринг.

Кирилл Антонов, победитель гонки 5 этапа: 

«Это была одна из самых сложных гонок этого сезона! Отличный обгон удался на старте, и я занял первую позицию, которую сохранил до самого финиша! Приходилось держать хороший темп, чтобы не подпускать соперников на дистанцию атаки. Одним из ключевых моментов стал пит-стоп, который не был идеальным, как на прошлых этапах, и оторваться от ребят не удалось. Поэтому самым тяжёлом отрезком заезда стал финальный, после боксов, когда мне пришлось держать максимальный темп и выкладываться на 110%. Запишу эту гонку как одну из лучших. Спасибо огромное всем болельщикам и отдельное спасибо команде!».

Топ-5 пилотов по итогам финиша на 5 этапе LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

  1. Кирилл Антонов (Россия, LADA Sport ROSNEFT eRacing Team) – 45:24.068 с

  2. Алессандро Оттавиани (Италия, Virtualdrivers By TX3) — +01.581 с

  3. Бенце Банки (Словакия, Dorr Esports) — +02.887 с

  4. Мартин Барна (Венгрия, M1RA Esports) — +08.849 с

  5. Адам Пинц (Венгрия, Arnage Competition) — +14.413 с

Чемпионат продолжается! Уже 1 ноября стартует отборочная часть финального шестого этапа чемпионата. Как и прежде, все участники будут стартовать на виртуальной копии автомобиля LADA Vesta Sport TCR класса «Туринг». Подробности на официальной странице чемпионата  

Россия автоспорт

 

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