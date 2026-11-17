Компания Mercedes-Benz в ближайшее время начнёт предлагать своим клиентам в Германии и США автопилот второго уровня MB.Drive Assist Pro, способный самостоятельно преодолеть сложный маршрут на скорости до 130 км/ч, но водителю нужно быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Tesla запустила свой автопилот FSD (Full Self-Driving) ещё в 2022 году, и вот только теперь готова аналогичная система от Mercedes-Benz, получившая название MB.Drive Assist Pro. С точки зрения функционала Tesla FSD и MB.Drive Assist Pro — это системы, приближенные к четвёртому уровню по классификации SAE, то есть они могут самостоятельно проехать от двери до двери маршрут практически любой сложности, но поскольку они сертифицированы только на втором уровне, водитель обязан всё время следить за дорогой, заниматься во время поездки своими делами ему не разрешается.

Наши постоянные читатели в курсе, что ещё в 2022 году компания Mercedes-Benz стала предлагать на S-классе и электрическом лифтбеке EQS автопилот Drive Pilot, официально сертифицированный на третьем уровне по классификации SAE. Эта система позволяет водителю при определённых условиях не следить за дорогой и заниматься во время поездки своими делами. Drive Pilot можно активировать только на автомагистралях, изначально скорость его работы была ограничена на отметке 60 км/ч, в 2025 году скоростной порог в Германии был повышен до 95 км/ч. После плановых обновлений S-класса и EQS ранее в этом году система Drive Pilot исчезла из их списка опций, поскольку оказалась несовместимой с новой операционной системой MB.OS.

Возможно, через пару-тройку лет компания Mercedes-Benz снова предложит своим клиентам автопилот третьего уровня, а пока на смену Drive Pilot пришла система MB.Drive Assist Pro второго уровня по классификации SAE, но по своим возможностям она превосходит Drive Pilot и может проехать весь маршрут самостоятельно.

Для обеспечения безопасности работы системы Drive Pilot требовались лидар, дублирующий тормозной контур, дублирующий электроусилитель руля и запасной аккумулятор на случай отказа основных систем. У системы MB.Drive Assist Pro ничего этого нет, её работа завязана только на высокоточную навигацию, 10 камер, 5 радаров, 12 ультразвуковых датчиков и мощный процессор производительностью 254 TOPS. Такой набор оборудования можно установить в любую современную модель Mercedes-Benz. Минус у MB.Drive Assist Pro только один — водитель обязан всё время следить за дорогой, почитать в дороге книгу или посмотреть фильм не получится.

В декабре этого года система MB.Drive Assist Pro будет предложена избранным клиентам Mercedes-Benz в Германии и США, а в первой половине 2027 года она станет доступной для заказа всем желающим в Германии и США на моделях Mercedes-Benz с разными типами силовых установок.