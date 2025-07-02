Jaecoo J5 скоро «зашагает» по миру: кроссовер доберётся и до России

В зависимости от рынка новый паркетник Jaecoo будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида или полноценного электрокара. В продажу пятидверка начнет поступать в ближайшее время.

Принадлежащий компании Chery бренд Jaecoo активно готовится к запуску своего младшего кроссовера J5, мировая премьера которого состоялась в прошлом году. Так, в отдельных странах уже провели собственные презентации модели. Кроме того, Jaecoo J5 наконец-то обзавелся страницей на глобальном сайте марки – там-то и выложили основные характеристики и подробности об оснащении. Напомним, паркетник появится практически на всех рынках присутствия бренда, включая Россию.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Внешность Jaecoo J5 оформлена в стиле более крупного кроссовера Jaecoo J7. При этом у «пятерки» есть и собственные фишки. Например, J5 имеет привычные фары вместо двухэтажной оптики и обычные ручки дверей вместо выдвижных. Паркетник также получил оригинальные бамперы, а на радиаторной решетке красуются другие вертикальные клинья. Ну и еще у задних фонарей Jaecoo J5 иная диодная начинка.

Согласно сайту, длина «мирового» кроссовера равна 4390 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2620 мм. Для сравнения, габариты предназначенного для РФ Jaecoo J7: 4500/1865/1680 мм, расстояние между осями – 2672 мм. Объем багажника J5 – 480 литров, с разложенным вторым рядом кресел – 1180 литров. Показатели нашего J7 (в зависимости от версии) – 500/1265 или 584/1349 л.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В салоне Jaecoo J5 установлены усеченный руль, виртуальная приборка и вертикальный планшет мультимедийной системы. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. В списке оборудования также значатся: электропривод багажной двери, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках. А еще предусмотрено множество аксессуаров для владельцев животных.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В зависимости от рынка Jaecoo J5 предложат только с ДВС, с гибридной установкой или в виде электрокара. Последняя модификация, к слову, на 10 мм короче и имеет гладкий «нос». Для глобального «традиционного» паркетника заявлена бензиновая турбочетверка 1.6 TGDI (модель с этим мотором может иметь полный привод), у гибрида будет система на базе турбомотора 1.5. Для России ранее также анонсировали чисто бензиновый кроссовер с 1.5T. Но все характеристики раскроют позже.

Ожидается, что в некоторых странах Jaecoo J5 начнет поступать в продажу в ближайшее время. В России кроссовер должен появиться до конца текущего года. Паркетник окажется дешевле модели Jaecoo J7, которая у нас сегодня стоит от 3 009 900 рублей (2025 год выпуска).