JAECOO J7 – уверенность, стиль и современность в каждой детали

Дизайн кроссовера выполнен в классическом внедорожном стиле, что придаёт ему брутальный и в то же время по-современному элегантный вид. Благодаря использованию проверенных временем дизайнерских решений эстетика JAECOO J7 останется актуальной независимо от модных тенденций.

Доминирующий элемент дизайна передней части – крупная решётка радиатора с вертикальными линиями. Высокотехнологичная светодиодная оптика выполнена в два этажа, что делает облик более привлекательным и запоминающимся.

Главной особенностью внешности автомобиля является крупная решётка радиатора с вертикальными линиями, которая является доминирующей деталью передней части. Кроме того, в двухэтажной светодиодной оптике применены передовые технологии, делающие облик JAECOO J7 ещё более привлекательным и запоминающимся.

Цветовая температура светодиодных фар J7 максимально приближена к естественному освещению, что обеспечивает оптимальную видимость и безопасность в любых погодных условиях. А задняя светотехника выполнена в современном стиле, благодаря чему JAECOO J7, оставляя в памяти свою «световую подпись», становится легко узнаваем в общем потоке.

Зеркала на стойках – неброская, но эстетичная деталь дизайна новинки. Их контрастные вставки гармонично сочетаются с другими акцентными элементами экстерьера, придавая автомобилю особый шарм.

Дизайнеры также использовали эффектное решение с автоматически выдвигающимися ручками дверей, управляемыми при помощи электропривода, – открывать двери теперь можно без особых усилий. А благодаря этому решению ручки не подвержены обледенению даже при самых низких температурах.

Наконец, большие 19-дюймовые литые колёсные диски из алюминиевого сплава добавляют стиля и эффектности в общую композицию. Рисунок дизайна дисков разработан с учётом аэродинамических качеств и способствует более эффективному охлаждению тормозной системы.

Инновационный JAECOO J7 уже ждёт вас на тест-драйве в дилерском центре JAECOO КЛЮЧАВТО Краснодар!

г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 6В

Сайт: https://keyauto.su/zy48

Телефон: +7 (861) 997-77-70

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