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К дебюту готовится кроссовер Jetour X70L: фото без камуфляжа

23.06.2025 407 0 0

В свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат чисто бензинового паркетника Jetour X70 с новой приставкой. Ожидается, что на домашний рынок такой SUV выйдет до конца текущего года.

Кроссовер Jetour X70 в строю с 2018-го, он стал первенцем суббренда компании Chery. С тех пор модель обросла множеством модификаций, между собой они отличаются дизайном и приставками в названии. К слову, в России сегодня присутствуют «просто» X70 и более навороченный X70 Plus. Вдобавок у нас продают Soueast S07, донором для которого стала все та же «семидесятка». В Китае же, тем временем, к дебюту готовится еще один паркетник X70 – его фото и основные характеристики внесли в базу Минпрома КНР. На домашнем рынке этот SUV предложат под именем Jetour X70L. Причем не исключено, что такой кроссовер будут позиционировать в качестве модели следующего поколения.

Бензиновый Jetour X70L

Вообще, сам бренд уже показывал новый паркетник в рамках Шанхайского автосалона, который прошел весной. Но то была подзаряжаемая гибридная версия Jetour Shanhai L7 Plus. А вот кроссовер Jetour X70L будет доступен только с ДВС. Кроме того, есть отличия и в дизайне. Так, у чисто бензинового паркетника крупная радиаторная решетка с горизонтальными плашками, тогда как у гибрида – гладкий «нос». X70L также достались другие бамперы. Наконец, бензиновый SUV имеет выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы.

Бензиновый Jetour X70L

Длина и колесная база у «традиционного» и гибридного паркетников совпадают – 4810 и 2820 мм соответственно. Все прежние «семидесятки» компактнее. Для нового X70L предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса.

Бензиновый Jetour X70L
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Бензиновый Jetour X70L
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Фото интерьера бензиновой «эльки» пока нет. Скорее всего, как и гибрид Shanhai L7 Plus, кроссовер имеет отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Также известно, что обе модели будут доступны в трехрядном исполнении.

Подзаряжаемый гибрид Jetour Shanhai L7 Plus
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Подзаряжаемый гибрид Jetour Shanhai L7 Plus
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Подзаряжаемый гибрид Jetour Shanhai L7 Plus
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Jetour X70L сертифицирован с двумя бензиновыми моторами – это турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 254 л.с. соответственно. У гибрида Jetour Shanhai L7 Plus установка на базе дефорсированного турбодвигателя 1.5 (156 л.с.). По предварительным данным, на родине оба кроссовера предложат исключительно с передним приводом.

Полноценную премьеру чисто бензиновый Jetour X70L и гибридный Jetour Shanhai L7 Plus справят в Китае в ближайшее время.

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