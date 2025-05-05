Показан большой кроссовер Jetour Shanhai L7 Plus в новом стиле

Марка Jetour готовится расширить линейку Shanhai: до конца текущего года на рынок выйдет кроссовер L7 Plus. Модель отличилась дизайном экстерьера. Новинку предложат с гибридной установкой.

В 2023 году принадлежащий компании Chery бренд Jetour запустил в Китае линейку Shanhai с отдельной эмблемой. В это семейство входят исключительно электрифицированные модели, сегодня оно включает как городские SUV серии L, так и кроссоверы серии T с внедорожным имиджем. А в рамках нынешнего Шанхайского автосалона Jetour анонсировал расширение гаммы: на выставке показали гибридный паркетник Shanhai L7 Plus. Отметим, в актуальной линейке Shanhai присутствует L7 без «фамилии», который сделан на базе знакомого и россиянам чисто бензинового Jetour X70 Plus. Впрочем, новый Плюс – это не «просто» L7 с другим декором.

Jetour Shanhai L7 Plus 1 / 4 Jetour Shanhai L7 Plus 2 / 4 Jetour Shanhai L7 Plus 3 / 4 Jetour Shanhai L7 Plus 4 / 4

Во-первых, кроссовер Shanhai L7 Plus крупнее модели Shanhai L7. Как пишут китайские профильные медиа, длина Плюса равна 4810 мм, колесная база – 2820 мм. Показатели кроссовера без приставки – 4749 и 2745 мм соответственно. А во-вторых, внешность Jetour Shanhai L7 Plus оформлена в новом, не характерном для остальных моделей семейства стиле.

Jetour Shanhai L7 Plus

Особенности дизайна экстерьера Плюса – вертикальные блоки фар и фонарей. Головную оптику вдобавок обрамляют светодиодные «подковы». Спереди и сзади есть дополнительные светящиеся полоски. Кроме того, окошки в задних стойках крыши имеют оригинальную форму, а еще они больше, чем у Shanhai L7.

Jetour Shanhai L7 Plus 1 / 2 Jetour Shanhai L7 Plus 2 / 2

Интерьер L7 Plus на официальных кадрах пока не продемонстрировали. Но в салон смогли заглянуть местные журналисты. Тут установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у L7 – табло. Блока управления «климатом» нет – настройки «вшиты» в центральный планшет (у кроссовера без приставки под дефлекторами обдува расположена сенсорная панель). По предварительным данным, Shanhai L7 Plus будет доступен в трехрядном исполнении.

Актуальный Jetour Shanhai L7 1 / 4 Актуальный Jetour Shanhai L7 2 / 4 Актуальный Jetour Shanhai L7 3 / 4 Актуальный Jetour Shanhai L7 4 / 4

Как и Shanhai L7, новый кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид, однако характеристики системы еще не раскрыты. Паркетник без приставки имеет бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), 271-сильный электродвигатель и батарею емкостью 19,4 кВт*ч.

Полноценную премьеру Jetour Shanhai L7 Plus проведут чуть позже, на домашний рынок он должен выйти до конца текущего года. Кроссовер Jetour Shanhai L7 сегодня стоит от 129 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по актуальному курсу.