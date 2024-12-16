Кроссовер Jetour X70 официально выходит на российский рынок

Паркетник Jetour X70 представлен в РФ в единственной комплектации с полуторалитровым турбомотором, тогда как у модели с приставкой Plus две версии и более мощный двигатель 1.6T.

В Китае самый первый кроссовер Jetour X70 дебютировал в 2018 году (марка Jetour входит в состав Chery Group). А сегодня это отдельное семейство: в него входят машины с различными приставками, которые друг от друга отличаются дизайном и оснащением. В России с прошлого года представлена одна из самых свежих разновидностей, у нас такой кроссовер зовется Jetour X70 Plus. Теперь же на российский рынок вышла более ранняя и более доступная версия – без «фамилии». К слову, информация о том, что до РФ добрался «просто» Jetour X70, появилась в Сети еще на прошлой неделе, но лишь сейчас такой кроссовер обзавелся собственной страницей на местном официальном сайте марки.

Слева — Jetour X70 Plus, справа — просто Jetour X70

Длина Jetour X70 равна 4743 мм, что на 19 мм больше, чем у нашего Плюса. Паспортный дорожный просвет машины без приставки – 215 мм против 204 мм у X70 Plus. Остальные габариты совпадают: ширина – 1900 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2720 мм. Как и Jetour X70 Plus, «просто» X70 предложен исключительно с пятиместным салоном. При этом внутри установлен отдельный экран мультимедийной системы, тогда как Плюс имеет табло, то есть объединенные приборку и тачскрин мультимедиа.

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В России Jetour X70 предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5, которая выдает 147 л.с. и 210 Нм. Мотор сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (6DCT). Под капотом X70 Plus установлен турбодвигатель 1.6 мощностью 190 л.с. (275 Нм), этому кроссоверу положен семиступенчатый «робот» (7DCT). Привод в любом случае только передний.

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У нового для нашего рынка паркетника одна комплектация Luxury, тогда как Jetour X70 Plus доступен в РФ в двух версиях (Comfort и Luxury). В списке оборудования «просто» Jetour X70 значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, передний и задний парктроники, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, датчики света и дождя, обивка из искусственной кожи, подогрев руля и всех сидений, «климатическая установка с ручным управлением», мультимедиа с планшетом диагональю 10,25 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль, система курсовой устойчивости. У топового X70 Plus, напомним, есть двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз», системы слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и помощи при перестроении.

Jetour X70

Согласно сайту бренда, рекомендованная цена Jetour X70 – 2 649 000 рублей. Кроссовер X70 Plus без учета акций сейчас стоит 2 999 900 – 3 299 900 рублей.

Между тем в России еще представлен паркетник Soueast S07, который создан на базе новейшей версии все той же «семидесятки» (бренд Soueast тоже входит в Chery Group, но это самостоятельная марка с отдельной дилерской сетью). При этом для модели Soueast предусмотрен полный привод.