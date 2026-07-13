К дебюту готовится новый кроссовер iCar V25 с дизайном «под ретро»

В обширный портфель китайской корпорации Chery входит марка, которой на домашнем рынке присвоили название iCar (её экспортное имя – iCAUR). Теперь стало известно о том, что линейка бренда готова в скором времени расшириться за счёт очередного кроссовера, на этот раз с индексом V25: судя по всему, он разместится между уже присутствующими в гамме V23 и V27.

На фото: iCar V25

Недавно компания опубликовала первые официальные изображения iCar V25, а теперь можно посмотреть и на «живые» снимки, появившиеся в базе китайского минпрома, плюс появились первые технические подробности о новинке. Стоит отметить, что внешность у кроссовера V25 имеет множество схожих черт с «младшим братом» – iCar V23. Кстати, его продажи на домашнем рынке идут не очень: за первые пять месяцев текущего года дилеры реализовали всего 9591 шт., что на 58,2% меньше, чем в январе-мае 2025-го.

Фото iCar V25 из базы минпрома КНР

Судя по всему, в Чери решили сделать ставку на более крупную модель. Габаритная длина iCar V25 равна 4636 мм (на 416 мм больше по сравнению с V23), ширина – 1920 мм (на 5 мм больше), высота – 1855 мм (на 10 мм больше), а расстояние между осями – 2820 мм (на 85 мм больше). Снаряженная масса – 2221 / 2240 кг в зависимости от версии. Салон производитель пока не показал, но известно, что он рассчитан на пятерых седоков.

Кроссовер получил «классический» пятидверный кузов, оформленный в ретростиле: с круглой головной оптикой и полукружьями ходовых огней, с радиаторной решёткой и логотипом сбоку, с массивными накладками на нижнюю часть переднего бампера, «оквадраченными» объёмными накладками на колёсные арки, с традиционными большими наружными зеркалами и «глухой» частью боковых задних стёкол.

Помимо этого, модели достались полускрытые дверные ручки, «рюкзак», заменяющий более привычную «запаску» на багажной двери (открывается в сторону, а не вверх), а также комплект шин размером либо 19, либо 21 дюйм (в зависимости от версии). Угол въезда у iCar V25 – 28°, угол съезда – 24°. Опционально доступны лидар, который интегрируется в переднюю часть кромки крыши, а также «буксировочное устройство», с ним автомобиль может буксировать прицеп массой до 1800 кг.

Судя по данным из базы минпрома КНР, iCar V25 получит последовательную гибридную установку. В её состав входит бензиновый 1,5-литровый турбомотор SQRH4J15 мощностью 156 л.с., который работает в качестве генератора для литий-железо-фосфатной тяговой батареи ёмкостью 33,68 кВт*ч и не имеет механической связи с колёсами. Совокупная отдача системы станет известна позже. Запас хода при движении только на электротяге равен 150 км (по циклу WLTC), максимальная скорость этого SUV – 180 км/ч.

Напомним, в РФ на сегодняшний день можно купить «старший» кроссовер линейки – V27, причём его решили вывести на рынок под местной маркой Esteo (результат партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo). Дилеры начали собирать предзаказы на эту модель на прошлой неделе.