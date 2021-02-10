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  • К коммерческой линейке Opel присоединился Combo-e Life с запасом хода в 280 км

К коммерческой линейке Opel присоединился Combo-e Life с запасом хода в 280 км

10.02.2021 91 0 0

Электрическая новинка отправится к европейским дилерам осенью текущего года. Судя по всему, продажи пассажирской версии стартуют одновременно с «зелёным» фургоном Combo-e.

 

Французская группа PSA ещё в 2017 году купила у концерна GM немецкую марку Opel и британскую Vauxhall. Недавно была завершена другая сделка: речь идёт о слиянии PSA с Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в результате которого был образован новый автогигант Stellantis (названия обеих участвующих сторон были упразднены). Это значит, что сейчас Opel/Vauxhall числятся в составе крупного игрока рынка, занимающего четвёртое место в мире по объёму выпускаемых автомобилей.

На фото: Opel Combo-e Life

Выпуск коммерческого автомобиля Opel Combo стартовал в 1986 году, актуальное поколение модели было представлено в 2018 году. Сейчас на рынке присутствуют как варианты фургона, так и пассажирские версии с прибавкой Life к названию. В продаже в Европе имеются минивэны с бензиновыми и дизельными моторами, однако ближайшей осенью у дилеров появятся также полностью электрическая модификация – Combo-e Life.

«Начинка» у пассажирского коммерческого электромобиля такая же, как у грузовой версии. Он базируется на электрической платформе CMP (Common Modular Platform), которая лежит в основе «зелёных» Opel Corsa-e и Peugeot e-208. Минивэн оснастили единственным 136-сильным электродвигателем, его максимальный крутящий момент составляет 260 Нм. На разгон с места до «сотни» варианту с приставкой Life нужно 11,2 секунды, а максимальная скорость коммерческого электрокара ограничена электроникой на отметке 130 км/ч.

Электромотор питается от литий-ионной тяговой батареи ёмкостью 50 кВт*ч. Аккумулятор находится под полом между передней и задней осями, поэтому он не «крадёт» пространство в салоне Opel Combo-e Life. Его можно зарядить с 0 до 80% с помощью станции постоянного тока мощностью 100 кВт примерно за полчаса. Запаса хода без подзарядки у пассажирского вэна хватит на 280 км (расчёт вели по циклу WLTP). Кстати, у фургона Combo-e максимальный показатель несколько меньше – 275 км.

У «зелёного» минивэна может быть два варианта колёсной базы: стандартная (Medium), при которой длина Combo-e Life равна 4,4 метра, а также увеличенная (XL), длина – 4,75 метра. Обе версии доступны как в исполнении, рассчитанном на пятерых седоков, так и в модификации для семи. Все предлагаемые версии способны перевозить груз весом до 800 кг и буксировать до 750 кг.

В пятиместной конфигурации у автомобиля «покороче» объём багажного отсека равен 597 литров. Если сложить второй ряд кресел, погрузочное пространство увеличится до 2126 литров. У варианта XL багажник вмещает 850 литров, а при сложенном втором ряде сидений размер вырастает до 2693 литров.

В списке оснащения электрического пассажирского вэна числится мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином, навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль получил и комплекс систем безопасности и несколько ездовых режимов – Normal (стандартный), Snow (для езды по снегу и льду), Mud (по грязи) и Sand (по песку).

Напомним, к 2024 году Opel/Vauxhall намерены наладить производство электрифицированных версий для всех своих легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

минивэн новинки Opel Opel Combo

 

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