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  • К местным курортам: на одном из участков платной трассы М-4 «Дон» скоро начнутся дорожные работы

К местным курортам: на одном из участков платной трассы М-4 «Дон» скоро начнутся дорожные работы

27.05.2020 346 0 1

Строительство пятого этапа обхода Аксая начнётся в третьем квартале 2020 года. Сейчас завершается подготовка территории.

 

Судя по последним годам, одной из наиболее загруженных платных трасс в стране является М-4 «Дон» (находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор»). Эту скоростную автодорогу хорошо знают автомобилисты, которые на собственных машинах добираются до морского побережья в РФ. Путь к местным курортам постепенно улучшают, для этого нужны различные реконструкции и строительство новых участков, как правило, это обходы населённых пунктов. Сейчас «Автодор», в частности, занимается обходом города Аксая в Ростовской области.

В госкомпании отметили, что сейчас завершается подготовка территории, предназначенной для строительства пятого этапа проекта «Обход Аксая». Протяжённость будущего нового участка трассы составит 35 км. Отметим, первые три этапа представляют собой реконструкцию существующей автодороги М-4 «Дон». На данный момент подрядчики выполнили более половины от общего объёма требуемых работ. 

Второй этап проекта предусматривает работы на участке трассы с 1072-го по 1091-ый км. Здесь на 1083-ем километре было возведено 20 опор путепровода транспортной развязки «Сальское кольцо»; кроме того, дорожники начали строить надземный пешеходный переход. Реконструкцию на этом отрезке обхода Аксая будет завершена к концу 2022 года.

В ходе третьего этапа проекта ведутся работы на участке с 1024-го по 1036-ой км трассы М-4. Здесь продолжается строительство путепровода через Советскую улицу, станицы Грушевская Аксайского района, а также моста через реку Тузлов (речь идёт о той части скоростной автодороги, которая идёт по направлению к Краснодару). Кстати, в марте 2020-го на этом отрезке М-4, идущем в направлении Москвы, работы были завершены, тогда же по нему запустили движение. В рамках третьего этапа трассу «Дон» расширят с 4 до 6 полос (будет по три в каждом направлении). Эти работы планируется закончить к концу текущего года.

В полном объёме движение по обходу Аксая будет запущено в 2024 году. Результатом запуска этого отрезка пути станет возможность для автомобилистов сократить время в пути из центральной части страны до курортов черноморского побережья. Кроме того, повысится мобильность населения Ростовской области, улучшится ситуация с дорогами, транспортом и экологией в самом Аксае и в Ростове-на-Дону, это также положительно повлияет на безопасность дорожного движения в регионе.

Сейчас уже около 70% от общей протяженности платной трассы М-4 «Дон» соответствует нормам скоростной дороги. Она входит в состав международного транспортного коридора «Север-Юг», который включает в себя четыре европейских маршрута – Е115, Е592, Е97 и Е50. Этот путь соединяет страны Скандинавии и Балтии с Закавказьем, а также Ближним и Средним Востоком. 

Напомним, платные дороги строятся за счёт денег и выделенных из госбюджета, и вложенных инвесторами. Поэтому за проезд по таким трассам приходится платить: так, компании постепенно возвращают потраченные средства. Ранее стало известно о том, что инвесторы недополучают деньги от сбора платы за проезд с водителей, так как из-за пандемии коронавируса (и связанных с ней ограничительных мер) машин на платных дорогах стало меньше: в итоге концессионеры задумались о том, чтобы попросить правительство РФ о господдержке.

Россия авто и общество дороги

 

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