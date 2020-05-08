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Как сэкономить на обслуживании авто и покупке запчастей

08.05.2020 261 0 0

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Многие водители обращаются в СТО или самостоятельно ремонтируют автомобиль только после поломки отдельных комплектующих. Когда дело доходит до личного транспорта, то профилактика в разы лучше лечения. Базовое содержание дешевле, чем капитальный ремонт, вызванный небрежным отношением. Выбор и покупка автозапчасти обычно также становятся большой проблемой из-за подделок и неправильного выбора. О самых важных критериях обслуживания автомобиля рассказывают специалисты Avto.pro, одной из ведущих онлайн-площадок для продажи и покупки запчастей.

 

Техобслуживание и увеличение срока службы авто

Длительное вождение на одних и тех же свечах зажигания, несвоевременная замена масла, визг тормозов и другие предпосылки для ремонта способствуют поломке автомобиля. Каждому водителю следует ознакомиться с руководством автопроизводителя, где указаны рекомендации по прохождению планового техобслуживания, а также инструкции по выполнению основных проверок и работ.

Чтобы сократить расходы, можно выполнить базовый автосервис самостоятельно, без какого-либо сложного оборудования. Владельцам автотранспорта примерно с одинаковой частотой приходится менять такие комплектующие и расходники, как моторное масло, шаровые опоры, масляный и топливный фильтры, тормозные колодки и ремень ГРМ. Помимо финансового преимущества, самостоятельное обслуживание автомобиля означает уверенность в том, что работа была проделана полностью, а автомобиль оснащен качественными компонентами. Базовый сервис включает:

  • Замену масла.
  • Замену свечей зажигания.
  • Замену воздушного фильтра.
  • Проверку давления и состояния шин.
  • Проверку жидкости.

Выполнение этих работ сэкономит деньги, но это лишь базовые проверки. Автомобилям также требуется основной сервис, где более тщательно проверяют двигатель, рулевое управление, систему привода, топливную систему, электрику, тормоза, подвески и другие агрегаты, которые должны обслуживаться профессиональным механиком.

Что делать с подержанным авто

Водители часто делают выбор в пользу подержанного автомобиля с большим пробегом и неясным характером повреждений. Машины со вторичного рынка и транспорт, у которого ранее случались серьезные поломки, лучше изначально обслуживать у технического специалиста. Практически все б/у авто достаточно проблемные и нуждаются в:

  • Замене отдельных элементов двигателя.
  • Полной или частичной замене элементов салона.
  • Замене комплектующих ходовой, сцепления и рулевого механизма.
  • Работе с электрикой.

Существует огромное количество способов убить хороший автомобиль, а один из самых распространенных – пренебрежение базовым обслуживанием. Поддержание личного транспорта в хорошем состоянии обеспечивает безопасность на дороге и поможет сэкономить большую сумму денег в долгосрочной перспективе.

Как выбирать запчасти для ремонта

Покупка запчастей считается сложной задачей, особенно для новых владельцев авто. Если ищите часто используемый компонент, тогда лучше приобрести запасные детали, но если необходима более специализированная запчасть, в некоторых случаях ее можно заказать только у дилера или найти на разборке.

Вопрос экономии волнует многих автолюбителей. Одни предпочитают покупать более доступные аналоги запчастей, другие отдают дань уважения оригиналам. Также водители могут сделать выбор в пользу покупки подержанных комплектующих. Следует воздерживаться от приобретения следующих б/у компонентов:

  • Элементов систем охлаждения и кондиционирования: патрубков, термостатов, радиаторов и т. д.
  • Комплектующих систем зажигания: проводов, свечей накала / зажигания.
  • Деталей, которые эксплуатируются в особо тяжелых условиях: практически всей резинометаллики (демпферов, сайлентблоков, опор, подушек), полностью резиновых деталей, уплотнителей.
  • Расходников: приводных ремней, дворников, фильтров, тормозных колодок, дисков / барабанов.

Остальные категории подержанных запчастей покупать можно, обычно они стоят на 60% дешевле новых. При покупке следует обратить внимание на износ деталей, который не должен превышать 25-30%. Приобретать товар лучше у надежных продавцов или на авторазборках с хорошей репутацией. В случае покупки агрегата (коробки передач, двигателя) разборщик должен предоставить расширенную гарантию. Чтобы отличить качественную запчасть от подделки, обратите внимание на наличие гарантии производителя и магазина, а также на отсутствие сколов, задиров и неприятных запахов.

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