Авто с пробегом ×
  • Какие модели меньше теряют в цене? В России определили самые ликвидные автомобили

Какие модели меньше теряют в цене? В России определили самые ликвидные автомобили

25.11.2020 200 0 0

В РФ было проведено исследование остаточной стоимости трёхлетних машин, относящихся как к массовому, так и к премиальному сегменту.

 

Исследование вторичного авторынка России провели компании «Автостат Инфо» и «Правильная Цена». По его итогам эксперты узнали, сколько потеряли в цене за три последних года те автомобили, которые перепродаются сейчас. Также они выяснили, какие из моделей являются самыми ликвидными. Судя по полученным результатам, за три года эксплуатации автомобиль массового сегмента в среднем теряет в цене около 26% (за год в массовом сегменте значение остаточной стоимости сократилось всего на 0,4 процентных пункта).

На фото: актуальный Renault Sandero Stepway (вышел на российский рынок в 2018 году)

Если говорить о подержанных автомобилях премиального сегмента, за три последних года они потеряли в среднем примерно 30% от своей изначальной стоимости. Если же сравнивать с прошлым годом, то остаточная стоимость моделей класса премиум стала меньше на 0,7 процентных пункта.

По мнению экспертов, выравнивание значения остаточной стоимости обеспечивают планомерный рост цен на новые автомобили, а также коррекция остаточной стоимости на модели, переоценённые в кризисный 2014 год. При этом в третьем квартале 2020-го был зафиксирован ощутимый дефицит на новые машины, из-за чего остаточные стоимости продемонстрировали ещё более заметное снижение по отношению к значениям предыдущего года.

ТОП-5 лидеров среди марок по ликвидности
В массовом сегментеВ премиальном сегменте
МестоМаркаОстаточная стоимостьМестоМаркаОстаточная стоимость
1Mazda87,39%1Mini78,12%
2Hyundai81,49%2smart77,79%
3Renault79,98%3Lexus77,13%
4Honda79,78%4Porsche75,71%
5Volkswagen79,09%5Audi72,01%

Как сообщает «РГ» со ссылкой на исследование, если смотреть в целом, в массовом сегменте по ликвидности лидируют автомобили корейских брендов. За три года эксплуатации они сохраняют 79,51% от своей изначальной стоимости. Среди премиальных машин на первом месте расположились представители японских марок (72,9%). На вторую строку в рейтинге ликвидности в «масс-маркете» вышли европейские марки (78,72%), а на третьем находятся японские бренды (75,36%). В премиальном сегменте «серебро» у американских моделей (71,97%), а «бронзу» завоевали европейские (68,85%).

ТОП-5 лидеров среди автомобилей по ликвидности
В массовом сегментеВ премиальном сегменте
МестоМодельОстаточная стоимость
МестоМодельОстаточная стоимость
1Hyundai Creta90,87%1Audi A580,6%
2Mazda CX-588,51%2Mini Сooper79,99%
3Mazda685,49%3Lexus RX79,55%
4Toyota RAV484,32%4Porsche Macan79,09%
5Renault Sandero Stepway83,78%5Lexus NX78,68%

По мнению Сергея Бургазлиева, независимого консультанта по индустрии «Автомобили и транспорт», в 2020-ом рынок подержанных автомобилей оказался «перегрет». Он предполагает, что в следующем году объём рынка сократится, при этом цены на автомобили не снизятся. А ликвидность трёхлетних автомобилей, вероятно, повысится, особенно в премиальном сегменте.

Независимый эксперт Юрий Елистратов считает, что в краткосрочном периоде (с учётом роста цен на новые автомобили) рынок машин с пробегом в дальнейшем будет демонстрировать умеренный ценовой рост: по прогнозам, в 2021 году он составит около 5-8%.

рейтинг Россия авторынок авто с пробегом

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 607 с пробегом: близкие к идеалу моторы и АКП и пара странностей в подвеске Большая французская «баржа» по цене уже даже не нового, а 3-5-летнего подержанного Соляриса – звучит заманчиво. Или не очень? В первой части мы разобрались в потенциальных проблемах кузова,... 91 4 0 25.11.2020
Статьи / Ремонт и обслуживание Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая оч... 1119 2 0 25.11.2020
Статьи / Авто недели Почти безопасная тяга к прекрасному: стоит ли покупать Alfa Romeo Brera за 900 тысяч рублей В России желание приобрести интересный автомобиль обычно означает поиск чего-то крупного и полноприводного – не  Hummer H2, так Jeep Wrangler или хотя бы Dodge Nitro. Если дело и доходит до... 2996 8 0 24.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 153375 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 80330 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 50322 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings