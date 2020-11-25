Какие модели меньше теряют в цене? В России определили самые ликвидные автомобили

Исследование вторичного авторынка России провели компании «Автостат Инфо» и «Правильная Цена». По его итогам эксперты узнали, сколько потеряли в цене за три последних года те автомобили, которые перепродаются сейчас. Также они выяснили, какие из моделей являются самыми ликвидными. Судя по полученным результатам, за три года эксплуатации автомобиль массового сегмента в среднем теряет в цене около 26% (за год в массовом сегменте значение остаточной стоимости сократилось всего на 0,4 процентных пункта).
Если говорить о подержанных автомобилях премиального сегмента, за три последних года они потеряли в среднем примерно 30% от своей изначальной стоимости. Если же сравнивать с прошлым годом, то остаточная стоимость моделей класса премиум стала меньше на 0,7 процентных пункта.
По мнению экспертов, выравнивание значения остаточной стоимости обеспечивают планомерный рост цен на новые автомобили, а также коррекция остаточной стоимости на модели, переоценённые в кризисный 2014 год. При этом в третьем квартале 2020-го был зафиксирован ощутимый дефицит на новые машины, из-за чего остаточные стоимости продемонстрировали ещё более заметное снижение по отношению к значениям предыдущего года.
|ТОП-5 лидеров среди марок по ликвидности
|В массовом сегменте
|В премиальном сегменте
|Место
|Марка
|Остаточная стоимость
|Место
|Марка
|Остаточная стоимость
|1
|Mazda
|87,39%
|1
|Mini
|78,12%
|2
|Hyundai
|81,49%
|2
|smart
|77,79%
|3
|Renault
|79,98%
|3
|Lexus
|77,13%
|4
|Honda
|79,78%
|4
|Porsche
|75,71%
|5
|Volkswagen
|79,09%
|5
|Audi
|72,01%
Как сообщает «РГ» со ссылкой на исследование, если смотреть в целом, в массовом сегменте по ликвидности лидируют автомобили корейских брендов. За три года эксплуатации они сохраняют 79,51% от своей изначальной стоимости. Среди премиальных машин на первом месте расположились представители японских марок (72,9%). На вторую строку в рейтинге ликвидности в «масс-маркете» вышли европейские марки (78,72%), а на третьем находятся японские бренды (75,36%). В премиальном сегменте «серебро» у американских моделей (71,97%), а «бронзу» завоевали европейские (68,85%).
|ТОП-5 лидеров среди автомобилей по ликвидности
|В массовом сегменте
|В премиальном сегменте
|Место
|Модель
|Остаточная стоимость
|Место
|Модель
|Остаточная стоимость
|1
|Hyundai Creta
|90,87%
|1
|Audi A5
|80,6%
|2
|Mazda CX-5
|88,51%
|2
|Mini Сooper
|79,99%
|3
|Mazda6
|85,49%
|3
|Lexus RX
|79,55%
|4
|Toyota RAV4
|84,32%
|4
|Porsche Macan
|79,09%
|5
|Renault Sandero Stepway
|83,78%
|5
|Lexus NX
|78,68%
По мнению Сергея Бургазлиева, независимого консультанта по индустрии «Автомобили и транспорт», в 2020-ом рынок подержанных автомобилей оказался «перегрет». Он предполагает, что в следующем году объём рынка сократится, при этом цены на автомобили не снизятся. А ликвидность трёхлетних автомобилей, вероятно, повысится, особенно в премиальном сегменте.
Независимый эксперт Юрий Елистратов считает, что в краткосрочном периоде (с учётом роста цен на новые автомобили) рынок машин с пробегом в дальнейшем будет демонстрировать умеренный ценовой рост: по прогнозам, в 2021 году он составит около 5-8%.
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